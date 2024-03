Otamendi confesó que está lejos de jugar en River

Nicolás Otamendi remarcó su pasión por River, pero no volverá / Archivo

Nicolás Otamendi aseguró que se le “hace cada vez más difícil volver a la Argentina” para jugar con la camiseta de River debido a que “el país no está en un buen momento” y él se encuentra “muy bien” en el Benfica de Portugal.

“Acá en Benfica estoy muy bien. El club me lo hace ver y estoy muy cómodo”, expresó el marcador central campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina.

Y agregó: “Yo soy hincha de River desde muy chiquito y mi fanatismo es muy lindo, pero trato de vivir el día a día. Mi familia está muy cómoda”.

En esa línea, el marcador continuó explicando que “mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a la Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada”.

De esta manera, Otamendi prácticamente le cerró la puerta a la chance de regresar al país para jugar por River pese a las idas y vueltas registrados en mercados de pases anteriores, en las que incluso llegó a recibir la invitación del entrenador Martín Demichelis.

El defensor surgido en Vélez, adaptado a las costumbres de Lisboa, también se refirió a la ilusión que le generan los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Paris, tema sobre el cual, en diálogo con Christian Martin, por DSports, dijo que “nunca tuve la oportunidad de hacer juveniles en la Selección y estar como mayor en los Juegos Olímpicos sería un sueño”.

El marcador al que Diego Maradona ubicó como lateral por derecha en el Mundial de Sudáfrica 2010 destacó asimismo que “todo lo que sea relacionado con la Selección Argentina uno quiere estar, es un título que me ilusiona y me motiva”.

Por último aclaró que “la decisión (de convocarlo, o no, para reforzar el seleccionado Sub-23) es de (Javier) Mascherano pero yo siempre voy a estar disponible para vestir la camiseta de la Selección”; mientras que respecto del técnico de la mayor destacó: “Leo (Scaloni) es nuestro líder en la Selección”.