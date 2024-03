Marcelo Tinelli blanqueó los rumores de casamiento con Milett Figueroa: “No estoy cerrado a nada”

Marcelo Tinelli protagonizó fuertes rumores de separación con Milett Figueroa ya que la modelo peruana a quien conoció en el Bailando 2023 no lo acompañó al desfile de Ginebra que encabezó su hija, Micaela a modo de cierre en el BAFWeek 2024.

Pero, sin embargo, el afamado conductor despejó todo tipo de dudas en cuanto a su actual situación sentimental y aseguró que aún siguen juntos. Así, lejos de aquellas versiones de ruptura, Tinelli volvió a dar que hablar luego que se instalarán versiones de casamiento entre ellos luego que se contara públicamente que el conductor hizo un brindis íntimo con sus seres más queridos en el que anunció la boda con Milett.

Como no podía ser de otra manera, la noticia fue tema de debate en la tele desde los programas del ambiente: "No se a donde sacaron todo esto, pero bueno, no existió ese brindis, pero dejo en claro que las cosas pueden darse, no estoy cerrado a nada en la vida porque lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir, el resto no estoy cerrado a nada”, planteó.

Para finalizar, Marcelo dejó en claro: “Pero no es que me voy a casar, ni voy a tener hijos. En este momento no tengo ningún interés en eso”, señaló Tinelli.