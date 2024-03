“No pagar impuestos”: Espert apuntó contra la Provincia

El diputado nacional José Luis Espert, flamante integrante del bloque de La Libertad Avanza, cuestionó duramente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y llamó a los vecinos de la Provincia a no pagar los impuestos para realizar una “rebelión fiscal con sentido común”.

“Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro en un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”, sostuvo el legislador oficialista.

En declaraciones radiales, el economista liberal defendió ayer su postura y explicó: “Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo”.

Al ser consultado sobre por qué la gente debería abonar los impuestos nacionales o hacer frente a la reimplantación de Ganancias, Espert manifestó: “Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso”.

“La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos es no pagar los impuestos”, insistió .

“Las provincias, que se la viven fumando en pipa a la Nación, porque tiene mucho menos poder corporativo que ellas, le sacan 4.000 millones de dólares por año adicionales a la coparticipación. Además, el año pasado recibieron otros 2.000 millones de dólares”, indicó.

En esa línea, opinó que las provincias solo deberían recibir fondos de coparticipación federal.

También cargó contra Daniel Scioli, a quien calificó como “imbécil” por haber creado el Impuesto Inmobiliario Complementario, una iniciativa presentada en 2013 que luego se convirtió en ley.

En diálogo con Radio Mitre, se refirió a la caída del decreto del presidente Javier Milei: “Con el DNU se cayó la mejora que ha habido en el mercado de alquileres, la posibilidad de que los bloqueos a empresas sean un delito penal y se los pueda meter en cana, la posibilidad de eliminar las multas; lo mismo que el aumento del período de prueba, que pasaba a ocho meses. La política sigue sin entender lo que está pasando en la sociedad”.

Además agregó que el gobernador tiene que bajar el gasto público, no aumentar los impuestos, “aumentó las tazas en niveles estratosféricos, el confiscatorio lo que está haciendo”.

En la entrevista con Radio Mitre comparo al gobernador Axel Kicillof, con Martín Guzmán, “tiene los mismos defectos conceptuales que Guzmán, como son keynesianos, tienen algunos problemas técnicos de formación, cometen estos errores por eso terminan hundiendo a las economías, destruyéndolo todo.”

Con respecto a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias afirmó que “los gobernadores que no lo quieren deberían ponerse de acuerdo. ¿Quieren más plata pero no están dispuestos a implantar un impuesto que en todo el mundo civilizado existe? Acá el problema son el resto de los impuestos que hay en la Argentina, no el Impuesto a las Ganancias”.

Y aseguró que, en contraposición con los aumentos fiscales de Kicillof, este tributo no es distorsivo, redistribuye y genera que los políticos deban pagar el “costo político” de aumentar el gasto público.

Según muestran las leyes impositivas bonaerenses de este año y del pasado, las escalas para quienes tengan una propiedad radicada en territorio urbano pasaron de ubicarse entre el 40% - 75% a oscilar entre 140% - 200%. Misma modificación se aplicó para el impuesto rural. En tanto patentes, más de la mitad de los que tengan un auto en la provincia deberá pagar facturas con aumentos que parten desde 200% y ascienden hasta 288%.

El tributarista César Litvin dijo que los nuevos números en los impuestos son grandes pero ninguno adhirió a la idea de una “rebelión fiscal”.

“Cobrar un tributo por anticipo genera una indisciplina total” y “está mostrando que no hay voluntad de bajar el gasto”, dijo.