Estela de Carlotto denunció que tiene el teléfono intervenido: "No les conviene que hable"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que tiene el teléfono intervenido y lo hizo en medio de una entrevista en la que cada vez que hablaba era interrumpida por un sonido similar al de cuando se marca un número telefónico para hacer una llamada.

"Tengo intervenido el teléfono, no sé qué pasa", dijo la Carlotto en diálogo con el periodista Mauro Federico, por radio Delta 90.3. "Están escuchando y no les conviene que hable", agregó la dirigente social.

#WakeUp | Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo , denunció durante una entrevista con Mauro Federico que su teléfono estaba siendo intervenido: "No les conviene que hable" - @maurofederico @SolRGarnica @Diegokol pic.twitter.com/rEVpweSMHn — DELTA 90.3 (@delta903fm) March 22, 2024

"Esto es gravísimo y es bueno que la gente se entere", agregó mientras el sonido no cesaba cada vez que ella se expresaba.

Lo llamativo es que más temprano ocurrió algo similar también en una entrevista telefónica a través de la radio ReFM 107.3.

En otro pasaje de la entrevista, y refiriéndose a la gestión del presidente Javier Milei, sostuvo que "estar confrontados es la debilidad que tiene un pueblo" porque "cuando el pueblo está en paz el Gobierno viene a gobernar y no a mandar. Muchos de ellos tendrían que estar en la cárcel por haber cometido crímenes tremendos".

Carlotto, además, señaló que la vicepresidenta Victoria Villarruel es "mala persona" y que "miente mucho". "Lo que diga no me interesa porque sé que es una persona mala. Está ocupando el poder político y desde ahí miente mucho", aseguró, mientras que sobre el 24 de marzo "no es un festejo es una recordación y que los jóvenes sepan que existimos".