Si hay una inversión, será por Matías Abaldo

A pesar de que la competencia de la Copa de la Liga está en plena disputa y que Gimnasia está muy atento a cuando disputará su partido frente a Atlético Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, la seria lesión de Ivo Mammini obligó a la dirigencia a comenzar a relojear el mercado de pases. Además de que los mens sana incorporarán sí o sí un delantero, también tienen una definición por delante, ya que caduca el préstamo del uruguayo Rodrigo Saravia.

La realidad es que el mediocampista charrúa comienza a transitar sus últimos tiempos en el Lobo, ya que la opción para quedarse con el 70% de su ficha es de U$S 1.200.000 y Gimnasia no cuenta con el dinero. En todo caso, la llegada de Yonatán Rodríguez en enero, con un contrato por dos temporadas, también fue una toma de posición: si el club está en condición de hacer un negocio de compra y venta (el viejo “pasamanos”) será por Matías Abaldo, más caro pero con una proyección mucho más importante en su carrera. De hecho, Gimnasia tuvo una opción por Saravia de 900.000 dólares en diciembre y la dejó pasar, en tiempos en los cuales el volante estuvo a punto de pasar al Rostov ruso.

La opción por Matías Abaldo es de U$S 1.600.000 por el 50% del pase, ejecutable en cualquier momento hasta diciembre de 2024. De todos modos, el contrato de Abaldo tiene una particularidad. Como originalmente Defensor Sporting y la representación planteaban que el préstamo no tuviese opción de compra y luego pusieron sobre la mesa una cifra inaccesible (2.5 millones de dólares por la mitad del pase), se acordó la cifra vigente en la actualidad con una particularidad: si en el próximo mercado llega una oferta membretada superior, Gimnasia está obligada a igualarla o recibe solamente un resarcimiento del 10% de esa cifra del venta del extremo de la Sub 23 uruguaya.

La opción por el uruguayo Rodrigo Saravia es de U$S 1.200.000 por el 70 por ciento de la ficha

Hoy, la tesorería albiazul no tiene en dinero para encarar ninguna de las negociaciones. Sin embargo, una opción es que en el mercado que viene haya una venta que se encadene con la continuidad de Abaldo. O que le permita a Gimnasia el negocio que no pudo hacer con Johan Carbonero ni con Ramón Sosa, aunque el Lobo logró retener una plusvalía del 10% por una eventual venta del paraguayo. En criollo: al Lobo le podría tocar un millón de dólares de la venta millonaria de Talleres, que haría el gran negocio.

Cuando llegue el receso por la disputa de la Copa América, las mayores posibilidades de transferencia serán para Benjamín Domínguez, que no solo ha mostrado gran parte del nivel que venía insinuando sino que además ya convirtió en este par de meses más goles que en sus dos temporadas anteriores en primera división (4 este año contra 3 entre 2022 y 2023). Por eso, seguramente el juvenil tendrá chances concretas de salida en el próximo mercado, con una expectativa económica importante para Gimnasia.

La otra opción es que el eventual ingreso por Sosa se sume a una venta menor (aunque hoy Gimnasia no tiene tantos jugadores “vendibles” a breve plazo) y de esta manera pueda encarar la negociación por Abaldo. De una u otra manera, las opciones no contemplan la continuidad de Rodrigo Saravia, quien luego de su contrato deberá regresar a Peñarol y allí evaluar cual será su nuevo destino futbolístico. Hoy, la única opción posible para la continuidad del uruguayo es un nuevo préstamo que no parece de sencilla resolución por todas las partes involucradas.