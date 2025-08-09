Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas

Una aglomeración de vehículos frena, algunos de golpe. Pasan entre 15 y 20 segundos. En el horizonte, el rojo pasa a verde, los conductores ponen primera y aceleran. Los seis primeros de la fila apenas cruzan la esquina. Los afortunados avanzan apenas un par de metros hasta volver a encallarse en otra pila de autos. Los de atrás ocupan el lugar de los de adelante. Es un día más en la Ciudad en hora pico, y los conductores tardan largos minutos para atravesar el casco urbano.

La coordinación ineficaz de los semáforos construyeron una realidad caótica que enfrentan los automovilistas platenses a diario. Frente al cuadro, la Municipalidad anunció ayer que en las próximas semanas extenderá el sistema de “onda verde” en los dos principales corredores de Zona Norte: Camino Belgrano y Camino Centenario. También se aplicará en la avenida 60 de Los Hornos. La medida se suma a la ya aplicada en la Avenida 44 que agilizó el tránsito en el acceso Oeste. Más allá de las quejas que en un principio elevaron vecinos de Olmos y Etcheverry.

En el Centro también hay onda verde en 7, pero fuera de los horarios pico la cosa cambia. Una referencia: para atravesar calle 7, desde 32 hasta 44 (un poco más de un kilómetro), se tarda aproximadamente 10 minutos, con poco tránsito.

El semáforo en verde dura entre 30 y 40 segundos. Permite avanzar dos o tres cuadras.

Algo similar, en avenida 13, cuyo tránsito es aún más lento.

Tanto 13 como 7 son accesos principales al casco urbano. También están las avenidas 19 y 25 que, a pesar de no contar con semáforos en cada cuadra, tienen ya circulación espesa.

En hora pico, el tránsito en las paralelas a las avenidas suele colapsar. Largas filas de autos, de varias cuadras, no pueden cruzar las avenidas.

Lo mismo ocurre en las diagonales: en 73 y 74, que cruzan todo el casco urbano, los semáforos no están sincronizados y la masa de vehículos frena cada dos cuadras.

En la avenida 1, una de las vías de ingreso al Casco desde el sur, los semáforos tampoco agilizan el tránsito.

Juan Carlos Berón, secretario del sindicato de choferes de taxis, opinó que “los semáforos andan mal, no se ven. El mal funcionamiento provoca fotomultas y genera accidentes”. Además de advertir que es algo que “funciona mal desde hace tiempo”, dijo: “Ni siquiera anda el amarillo. Los semáforos están preparados para agarrarte a la mitad del cruce y terminás parado en la senda peatonal”, aseveró.

A principios de año, la Comuna anunció la implementación y la extensión de la “onda verde” en diferentes avenidas y accesos a la Ciudad.

Tras la colocación del sistema remoto en la avenida 44, se esperaba que en abril la onda verde funcionara en Camino Centenario; avenida 13 y 7. También en avenidas 60, 66, 19 y 25; y las diagonales 74 y 73.

Tras las consultas de este diario sobre la materia, finalmente ayer se volvió a hablar de algunas soluciones. Esta vez, en calidad de anuncio.

En el caso del Camino Centenario, la “onda verde” abarcará desde 511, en Ringuelet, hasta Villa Elisa, se indicó ayer.

Por otro lado, en el Camino General Belgrano, el sistema de vía rápida abarcará desde 508 hasta Villa Elisa. El propósito será el mismo: unir más rápido las localidades y el centro platense.

Se prevé que la velocidad promedio sea de entre 55 y 60 kilómetros por hora.

El otro punto de la Ciudad en donde se implementará esta modalidad ágil de circulación será la avenida 60 en Los Hornos. El tramo, en este caso, comprenderá desde la avenida 31 hasta 143, un sector de gran congestionamiento y trastornos que complica a vecinos de la zona y al transporte público.