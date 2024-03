Gimnasia en crisis: qué dijo Leonardo Madelón tras la dura derrota ante Argentinos Jrs., con olor a final

La derrota sufrida por Gimnasia como visitante de Argentinos dejó a Leonardo Carol Madelón en el ojo de la tormenta, y ni bien Andrés Merlos dio por finalizado el partido con la derrota por 2-0 del Lobo, un verdadero aluvión de versiones copó el ambiente, y particularmente en redes sociales.

Con el director técnico adentro del vestuario junto al pantel, y luego en diálogo con los principales referentes del área fútbol del club, no fueron pocos los que adelantaron la salida de Madelón, por iniciativa propia o por decisión de los dirigentes.

Tras el análisis correspondiente, Madelón se presentó a la conferencia de prensa post partido y lo primero que hizo fue dejar en claro su continuidad, al menos hasta el sábado, cuando Gimnasia ponga en marcha la décima fecha de la Copa de la Liga, como local de Barracas Central desde las 17:00.

“Uno no es cínico, ni necio. La producción de hoy no le gustó a nadie. Vamos a entrenar y en el partido que viene mostrar una rebeldía. Hablé con los jugadores y los dirigentes y no vamos a cometer ninguna locura”, manifestó el técnico del conjunto albiazul que dejó en claro que “estamos golpeados, pero no hay problemas en el grupo”.

Esta aclaración seguramente la creyó necesaria para frenar rumores que dieron cuenta de un malestar a nivel interno. “La gente no se tiene que creer ningún cuento”, resumió.

En su contacto mantenido con el periodismo en el estadio Diego Maradona, el conductor del equipo mens sana adelantó la reaparición de jugadores que no estuvieron en La Paternal por lesiones, tal el caso de Leonardo Morales, y consideró, en dirección a la próxima fecha, que “tenemos que cambiar todo, y abstraernos, hacer una burbuja propia. En tres días tenemos que reponernos”, e insistió con que “la producción contra Argentinos no estuvo a la altura, pero tenemos que sacar de nuevo y pensar en Barracas, el sábado a las 17:00”.

Respecto del partido, Madelón explicó que en la previa “tuvimos una buena semana de entrenamientos, pero nos salió todo mal”, y respecto al futuro imediato dijo que “nos tenemos que calmar, tener temple, pensar bien y contagiar al plantel la mejor energía”.

La conferencia giró sobre la pobre imagen que dejó Gimnasia ante Argentinos y su continuidad al frente del equipo, sobre lo cual Madelón manifestó que “no hay misterio: no jugamos bien, no estuvimos a la altura. Pero así como uno trabaja para hacer las coas bien y ganar, a veces no pasa y bueno... Defiendo al grupo, al club, que es hermoso, y ver que el sábado tenemos revancha, porque el fútbol te da esa posibilidad en forma constante”.

Leonardo Madelón,

con fuerzas para seguir

En otro momento, el técnico aseguró que “el sábado tenemos que hacer una buena producción. Habrá algunos cambios en el equipo, seguro. Pero no podemos fallar. Gimnasia es un club que quiero mucho y no quiero que esta historia termine mal”.

Por último se le preguntó porque no dio conferencia tras el partido anterior y esta vez si: “A veces el hincha no te quiere escuchar, ponganse en mi lugar”, respondió antes de despedirse.