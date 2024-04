Advierten que el cáncer de colon afecta a gente más joven

Pese a que el cáncer colorrectal es uno de los pocos tumores que, detectados en forma temprana, tiene hasta un 90% de chances de curación, más de 7 mil argentinos mueren cada año a causa de esta enfermedad por llegar tarde a su diagnóstico, señalan diversos especialistas que en los últimos años vienen observando una baja en la edad de las personas afectadas.

“Lamentablemente, muchas personas llegan a la consulta con un diagnóstico ya avanzado, sin haberse realizado nunca una colonoscopía o un examen de sangre oculta en materia fecal”, señala el médico Carlos Alberto Silva, coordinador de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC).

Como señala el especialista, los mencionados son dos estudios ambulatorios de rutina, recomendables a partir de los 50 años de edad o antes para los casos en que haya antecedentes familiares.

“Entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer colorrectal se encuentran ser mayor de 50 años, tener antecedentes familiares de este tipo de tumores, llevar una mala alimentación excedida en grasas y pobre en frutas y verduras, no hacer actividad física, tener sobrepeso u obesidad y fumar. También aumenta el riesgo en aquellas personas que tienen alguna enfermedad inflamatoria intestinal”, detalla el médico.

La enfermedad se manifiesta con la aparición de pequeños grupos de células, llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Se trata de lesiones que pueden evolucionar de manera gradual hacia un cáncer si no se identifican a tiempo.

Esta lesión precursora “tiene una ventana de oportunidad de entre 7 a 10 años antes de que se desarrolle el cáncer”, explica la médica oncóloga Julia Ismael, directora de Fundación Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (Gedyt) , quien resalta que las chances de cura son mayores cuando se lo detecta en su inicio.

Para detectarlo se recurre a una prueba diagnóstica y a la vez terapéutica que es la colonoscopía, que permite no solo descubrir la lesión, sino extraerla; también se utiliza el test de sangre oculta en materia fecal.

Sin embargo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2018, solo el 30% de la población se realiza los chequeos preventivos.

Según Ismael, existe reticencia de la gente a hacerse la prueba. “Justamente vimos eso en un relevamiento entre hombres y mujeres de 40 a 70 añosa de ingresos medios altos, con alto nivel educativo. Las personas tenían desconocimiento de que es necesario hacer la prueba a pesar de no tener síntomas y que todos los adultos a partir de los 50 deben realizarla. El otro hallazgo importante del relevamiento es que las personas no concurren a hacerse los controles porque los médicos de cabecera no recomiendan el estudio, no está dentro de los chequeos habituales”.