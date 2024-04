Irónico, Luis Caputo cruzó a Martín Guzmán por sus dichos sobre la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó nuevamente al ex titular del Palacio de Hacienda durante la presidencia de Alberto Fernández, Martín Guzmán, quien lo chicaneó por su error de destacar una caída de la inflación a través de un un boot falso.

A través de su cuenta de “X” Guzmán le recriminó a Caputo si “¿el 10% de inflación para marzo también lo estimó con el @Bot_Jumbo ?”, que finalmente había sido una cuenta falta. “Este episodio de comedia cinematográfica es también una muestra de soberbia, ignorancia e ineficiencia en la gestión del Estado, todo junto”, señaló Guzmán.

Díganme por favor que esta es una cuenta falsa también 🙏😂 https://t.co/JsgnQb8NfA — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 10, 2024

El ex ministro de Alberto Fernández siguió cuestionando la capacidad de Caputo al señalar: “¿Cómo alguien que esté conduciendo la política económica puede creer que el costo de la canasta básica llegue a caer 5% en una semana?” “¿Por qué no usa el ministro de economía el sistema de información diaria sobre variación de precios de supermercados con el que cuenta la Secretaría de Comercio (SEPA), al menos para chequear si lo que ve en X no es un disparate?”, finalizó Guzmán su posteo.

Caputo no se quedó atrás y con ironía respondió: “Díganme por favor que esta es una cuenta falsa también”, en referencia al perfil de Guzmán.