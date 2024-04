Los taxistas en emergencia: “Recaudan para comer una vez al día”

Los choferes de taxis denunciaron que están atravesando uno de los peores momentos de la actividad. La escasa recaudación que obtienen jornada tras jornada ya no les permite garantizar la comida diaria y están a punto de dejar de pagar los servicios básicos como la luz y el gas. En ese contexto, desde el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata, pidieron a la Municipalidad de La Plata y al Concejo Deliberante declarar la emergencia económica del sector para que conductores y propietarios puedan recibir ayuda para sobrevivir.

Juan Carlos Berón, titular del gremio, indicó que “nuestros trabajadores de la diaria están atravesando un momento muy crítico. Antes, lo que recaudaban en un día les permitía vivir al otro día. Hoy, en cambio, con la recaudación del día ni siquiera llegan a comer una vez al día con sus familias, no se puede pagar la luz, el gas, mandar los niños al colegio, Hoy un trabajador que se enferma es una tragedia, no puede comprar los remedios”.

Según indicaron en el sindicato, un trabajador de taxi “no llega a recaudar ni siquiera para el costo de un kilo de carne. Se llevan, promedio, entre 5 mil y 7 mil pesos por día, y en una de las mejores jornadas podría llegar a ganar 10 mil pesos, trabajando entre 10 y 12 horas diarias”.

En la presentación ante el Departamento Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, se asegura que “pedimos con urgencia ayuda a las autoridades municipales. Somos un servicio de transporte público de pasajeros, cumplimos los requisitos legales para mantener la fuente de trabajo legal. Que nos protejan, nos ayuden. Que se genere una mesa de trabajo y diálogo permanente para que se pueda trabajar en respuestas de corto, mediano y largo plazo”.

Berón señaló también que “se vienen tiempos difíciles. Ya hay taxistas que no pueden pagar los servicios básicos. Estimamos que ante las decisiones de las empresas de cortar los servicios por falta de pago habrá una resistencia. Estamos advirtiendo hace mucho tiempo que la situación del sector es cada vez más dramática, que con ocho horas de trabajo se hacen 10 viajes, y con eso no alcanza para nadie: para el chofer ni para el propietario. Creemos que lo mejor será declarar esencial los servicios de luz y gas, para que no se puedan cortar”.

En el sector apuntan que de los 2.131 taxis habilitados que hay en La Plata, sólo circulan 1.600 porque a muchos se les cayeron los permisos por falta de cumplimiento y la imposibilidad de hacer las mejoras del servicio necesarias.

“El doble turno no existe más. Hoy los propietarios tienen un sólo chofer y en el otro horario manejan el coche ellos. Así, el sector se fue quedando sin choferes, y una buena parte de los que están lo hacen por necesidad extrema. Quién consigue cualquier otro trabajo deja ese puesto de chofer. Y el que se queda se expone a muchas situaciones. En muchos casos los que alquilan los autos se quedan con deudas al terminar el día, porque no llegan a cubrir el monto básico del alquiler: entre 18 mil y 20 mil pesos por día”, dijo el titular del Sindicato de Choferes de taxis.

Una recorrida por las distintas paradas de taxis de la Ciudad permite observar extensas filas de vehículos en distintas franjas horarias, choferes que están durmiendo en los vehículos para descansar por tantas horas que llevan arriba del auto o bien rondas de mates, ya sin acompañamiento, o charlas en las veredas sobre distintos temas, pero el que prevalece es la crisis del sector.

“El chofer sale a la calle muy condicionado, con deudas, pensando en cubrir el monto que tiene que pagar por alquilar el auto -modalidad que no está permitida, pero de hecho se realiza-, y cómo cubrir la comida de la familia. Es un peligro para el propio chofer y para terceros. Por eso pedimos ayuda urgente. Es una actividad que está jaqueada por la escasa recaudación, los altos costos para sostener el coche en la calle, ya que al propietario le sale 200.000 pesos una cubierta, si es que se le rompe, y está afectada por las aplicaciones ilegales que terminan robando viajes del transporte que cumple con todas las normas que hay que tener para ser un servicio público”, agregó Berón, en diálogo con este diario.

En una de las paradas céntricas, le contaron a este diario que la “actividad está detonada. Porque trabajamos con escasas recaudaciones, un humor social cada vez más violento, y deudas que no paran de crecer”, indicó un taxista.

“Antes, por la misma cantidad de horas que trabajamos ahora podíamos hacer entre 20 y 30 viajes. Hoy, si superamos los 10 tenemos que decir que hicimos una buena jornada”, resumió otro conductor, visiblemente angustiado por la situación.