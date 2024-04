Iba a la facultad y la apuñalaron por la espalda para robarle

En otro violento episodio de inseguridad registrado en las últimas horas, una joven estudiante de 22 años fue apuñalada durante un robo. De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, la víctima iba en camino a la facultad cuando fue sorprendida por un delincuente que la arrastró, pateó y apuñaló para asaltarla.

El salvaje ataque a la joven quedó filmado por una cámara de seguridad de la zona. Según se informó, todo sucedió ayer a las 6 de la mañana sobre la calle 626 del barrio El Pato, en Berazategui.

“Ella siempre me decía, ‘mamá, hay que perdonar’, pero me dijo ‘hoy, que me pasó a mí, no le voy a perdonar, yo quiero que se haga justicia, porque le dije que no tengo nada y a él no le importó’. Estoy orgullosa de que mi hija se defendió”, aseguró la mamá de la joven en una entrevista televisiva. Según afirmó, su hijo no tenía objetos de valor, solo llevaba una tarjeta SUBE y los cuadernos para la universidad.

“Yo no le deseo esto a ninguna jovencita, a ninguna familia, a nadie”, lamentó la mujer y aseguró que la “estremeció” ver los golpes que recibió su hija. “Ellos quieren destruir las vidas de las personas. Tiene que haber una solución para esto”, reclamó angustiada.