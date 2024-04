Desesperado pedido de ayuda por un audífono para un nene en La Plata

Un nene de 9 años de La Plata que padece deficiencia auditiva sufrió la rotura de un audífono y su familia pide colaboración para poder repararlo o adquirir uno nuevo debito al alto costo que tiene.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, detallaron: "Se solicita colaboración la Sargento 1° (EG) Magali Albornoz, quien presta Servicio en la Unidad 12 de Gorina, su hijo de 9

años es hipoacústico y se le rompió el audífono derecho, el arreglo sale $438.000 y el valor actual de cada audífono es de 51.558.100".

"No hay planes de pagos, ni ninguna facilidad que no sea en un solo pago en efectivo. La casa de la marca del audífono no cuenta con cobertura de IOMA", puntualizaron.

"Con la situación en la que nos encontramos hoy en día, su hijo necesita una ayuda económica". Para ello, dejaron un alias: SIMON.MORE.RAMI