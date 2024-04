VIDEO. Corridas, empujones y desesperación en un supermercado por un repelente

En medio del brote de dengue y la invasión de los mosquitos que se han generado en los últimos días, la gente intenta conseguir algo que parece figurita difícil: repelente.

En cualquier farmacia, kiosco o supermercado, la respuesta parece ser siempre la misma: "No hay, no tenemos, no conseguimos". Pero un reconocido mayorista de El Talar, en Pacheco (Tigre), si tenía. Y la gente se desesperó.

Grandes packs de repelente llegaron al comercio y aquellos que estaban haciendo compras en distintos sectores del mismo, comenzaron a lanzarse sobre ellos.

Empujones, corridas, todo valía por obtener el repelente deseado. Los clientes, comenzaban a llenar los carritos con seis o más packs, sin importar el precio.

Mientras tanto, se iba a anunciar que una vez terminado ese stock, ya no habría más a la venta.

Luego de que las imágenes se viralizaran se abrió un debate entre los usuarios respecto a la posible reventa del producto.

El dengue ya provocó la muerte de 129 personas y cuenta con más de 180 mil afectados en todo el país, según el último Boletín Epidemiológico de la Nación.