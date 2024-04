Quejas por el aumento de la VTV y pedido de poder pagar en cuotas

Con el reciente aumento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los dueños de automóviles de la provincia de Buenos Aires están que trinan ya que los incrementos en los montos los dejan sin escapatoria al tratarse de un trámite obligatorio para circular.

En la planta de la VTV de La Plata los conductores despotricaban ayer contra la actualización de los valores. “La gente está enojada por los aumentos, insulta y se queja conmigo, pero yo sólo derivo las ventanillas de atención, no tengo la culpa de nada”, contó el empleado de la planta de 19 y 518 que recibía a los automovilistas en el predio.

En la fila para presentar la documentación y abonar la verificación, los conductores mostraban su desagrado con la medida. “Ya hice la VTV pero tenía que volver por una reparación que me impidió obtener la oblea. El trámite ya lo pagué, espero que no me hagan abonar la diferencia porque armo un escándalo. Es una locura cómo aumentaron, porque ya estaba caro de por sí. Creo que mucha gente no la va a hacer”, comentó Darío.

El incumplimiento de la revisión anual es una falta grave que deriva en el secuestro del vehículo. A eso, se suma la multa, que no bajará de los 100 mil pesos y puede llegar a 300 mil.

“Me quiero matar porque había sacado el turno y me enteré por los medios de la suba. No te avisan por correo electrónico. Lo voy a pagar con tarjeta de crédito porque no tenía previsto el gasto, y hay que hacerlo sí o sí para no entrar en la clandestinidad”, contó Juan Marcelo, que también aguardaba para ser atendido.

Por su parte, quienes esperaban recibir la oblea, también manifestaron su desencanto frente a los nuevos precios de la VTV.

“No tenía ni idea que había aumentado y me enteré anoche. Me quería morir, porque encima lo compré ahora el auto y tengo todos los gastos de la transferencia. Lo peor es que sólo se puede abonar en un pago, ya sea efectivo, débito o crédito”, opinó Daiana.

“Me parece terrible. Pensé que aún no se había hecho el aumento. Encima vine en febrero, no pasé el control y no pude volver antes del mes de plazo que dan por cuestiones personales, así que tuve que pagar de nuevo, me da una bronca bárbara”, manifestó Susana.

Desde el miércoles, el monto de la VTV se incrementó. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires habilitó a través de la publicación en el Boletín oficial a subir las tarifas, en un 115 por ciento entre este mes y junio.

“Con estos precios, la gente va a dejar de hacer la VTV. Es muy caro y no te dejan pagar en cuotas”

Guillermo,

a la espera de la oblea

Según la Resolución 84, la VTV cuesta desde el jueves y hasta el 31 de mayo para los vehículos de hasta 2.500 kilogramos, 27.624,93 pesos, el 72,67 por ciento arriba. Mientras que desde el 1 de junio, el control obligatorio pasará a costar 34.531,17 pesos, 115 por ciento de aumento. Ya llega a 49.722 pesos para los vehículos mayores y se irá a 61.900 pesos en junio.

Las motos pagan 8.287 pesos y pasará a 10.319 pesos en dos meses. Los remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos saldrán 13.812,46 pesos y los de más de 2.500 kilos, 24.862,44 pesos.