Luego de lo que fue un triunfo muy importante teniendo en cuenta el contexto y el desgaste que traía el equipo, Mauro Méndez analizó la victoria. El uruguayo, autor del 1-0, no se fue conforme con lo hecho tanto a nivel personal como a nivel colectivo, pero valoró y muchos las primeras tres unidades obtenidas por los dirigidos por Eduardo Domínguez.

Al respecto, el ex Montevideo Wanderers señaló: “Lo más importante es que sumamos de a tres. La verdad es que no me voy conforme con el rendimiento personal. Hay muchas cosas para mejorar. A pesar del gol, no me voy contento. Lo importante es que sumamos de a tres”, consideró. “Esta cancha es difícil, desde 2016 que no se gana acá. Así que lo más importante son los tres puntos y arrancar con el pie derecho el campeonato”, agregó el nacido en Salto, Uruguay, hace 25 años.

Seguidamente, el punta destacó la necesidad de dejar atrás aquella caída en el Hernando Siles y de enfocarse en los objetivos a nivel grupal.

“Nuestro mayor objetivo es la Libertadores, sin dejar de lado el campeonato de acá”, indicó Méndez. “Pero pensando también en lo que se viene. Tenemos ahora a Huachipato y cerramos con Gremio”, agregó. “Uno lo piensa en eso, además de estar acá mentalizado. Esas cosas siempre se piensan”, sostuvo en pleno campo de juego del José Dellagiovanna. “Ahora a pensar en lo que se viene y descansar, que venimos de muchos partidos seguidos. Y tenemos prepararnos de la mejor manera para el próximo”, completó Méndez, quien regresó al gol con el Pincha luego de los dos convertidos ante Newell´s en febrero pasado.