Piden materiales de construcción para un enfermo renal

Alejandro Gómez -29- padece una deficiencia renal crónica por la que debe dializarse día por medio en el Hospital San Martín. En lista del espera para someterse a un trasplante, no bien se realice la intervención quirúrgica necesitará vivir en un lugar sanitariamente en condiciones del que no dispone y cuyos gastos no podría asumir. Quienes puedan donar materiales para una pieza y un baño comunicarse con el 221-669-7422.