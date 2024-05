Un "lindo gatito"... Sorpresa para una vecina de Necochea, que encontró un puma en su garaje

Una vecina de la localidad de Juan N. Fernández, partido de Necochea, se llevó flor de susto. Es que en la cochera de su casa encontró un puma.

Según informan medios locales, al lugar llegó personal de bomberos para intentar contener al peligroso felino, mientras personal de Fauna de Tandil y Policía Ecológica, junto a un veterinario de Bromatología, también participaron del operativo.

Cuando la mujer informó sobre la presencia del puma, de inmediato se tomaron los recaudos del caso. Todo se dio en el marco de las denuncias de otros vecinos que días antes habían asegurado haberlo visto en los senderos del Miguel Lillo, por lo que guardaparques recorrieron ese espacio verde.

Las autoridades brindaron recomendaciones ante la presencia de este tipo de mamíferos:

- No te acerques, mantené la calma y no quites la vista del animal. Hacete ver lo más grande posible: levantá los brazos para buscar aparentar mayor altura y, si estás acompañado, subite en la espalda de la otra persona; la idea es convencer al puma de que no sos una presa y que podés ser un peligro para él.

- Dale siempre una oportunidad para salir; no lo acorrales. La mayoría de estos felinos grandes son calmos y tratan de evitar la confrontación. Retrocedé lentamente y asegúrate de generarle una vía de escape.

- No huyas. Esa acción puede desencadenar en un ataque desde atrás.

- Si estás con niños o niñas, alzalos para que no cunda el pánico y para que no corran. Aunque puede ser difícil, tratá de recogerlos sin agacharte y sin darle la espalda al puma.

- No te agaches o ponga en cuclillas, ya que una persona en esa posición puede parecerse mucho a una potencial presa de 4 patas.

- Vocalizá. Hablá con calma y con regularidad.

- Si el puma se aproxima, tenés que verte agresivo. Los pumas suelen atacar mediante el uso de la emboscada, pero cuando es visto puede decidir atacar a su presa en ese momento. Tratá de aparentar ser amenazante: agitá los brazos o la campera, mové palos, gritá, etcétera.

- Si lo anterior no asusta o amedrenta al puma cuando se acerca, tirá piedras, palos, ramas, o lo que tengas a mano. La investigación ha demostrado que el comportamiento agresivo de la supuesta presa, puede frustrar un ataque de estos felinos.

- En el caso de pasear con animales por la zona, mantenelos atados con collar y correa.

- Nunca pierdas de vista a los menores, Tratá de mantenerlos lo más cerca posible de un adulto y, ante un avistaje, levantalos del piso.

- Tratar de circular por senderos o calles abiertas, evitando andar a campo traviesa o entre pastizales, ya que en esos lugares suelen guarecerse este tipo de animales.