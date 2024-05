Uno menos: Guillermo le dijo que no al Rojo

Tras la salida de Carlos Tevez, Independiente se mueve para cerrar a su nuevo entrenador. Uno de los apuntados fue Guillermo Barros Schelotto, quien se encuentra libre tras su fallido paso por la Selección de Paraguay. Sin embargo deberá seguir buscando otras opciones, ya que el Mellizo no aceptó la propuesta pese al interés.

Si bien desde un principio la operación parecía bastante complicada, el Rojo intentó convencer al entrenador, luego de que el propio Guillermo hiciera público que la parte económica no sería un impedimento, sino que lo que importaba era el proyecto deportivo.

Finalmente, la dirigencia de Independiente hizo el intento y se contactó con el Mellizo a través de un Zoom. Sin embargo, el ofrecimiento no llegó a buen puerto, ya que Barros Schelotto no lo aceptó y destacó que no podrá llevar a cabo el proyecto que quiere el club. Y que a su vez, estaba esperando ofertas de clubes del exterior.

De esta forma, el Rojo deberá tachar al candidato número uno para reemplazar a Tevez e intentará ir por otro nombre que interesa: el de Julio Vaccari, con quien habrá una reunión en las próximas horas. Tras su salida de Defensa y Justicia, el DT es del estilo que le gusta a la dirigencia del club y lo económico no sería un impedimento.

Como segundo plan, aparece el nombre de Mauricio Pellegrino, quien descendió con el Cádiz de España y quien ya tuvo paso por el Rojo durante el 2015. Por el momento, Hugo Tocalli dirigirá el choque ante Vélez del próximo domingo a las 20 y lo más probable es que siga hasta el receso de la Copa América. La idea del club es analizar tranquilamente quien puede ser el técnico en el segundo semestre.