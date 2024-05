Peluqueros solidarios platenses buscan a Messi

Con más de 30 años de experiencia y la trayectoria de ser el estilista de varios famosos, el platense Juan Pablo Martorelli preside desde hace una década una fundación de peluqueros a nivel nacional que se dedica a acercar el oficio y el servicio a los más humildes con talleres y jornadas de cortes gratuitos. Ahora, busca la firma de Lionel Messi y sus compañeros de la Selección para cumplir el sueño de los más chicos.

“Esto empezó hace 10 años y cada vez se suman más colegas. Hoy somos más de 8 mil los que conformamos la Fundación Argentina Barberos Solidarios”, señaló Juan Pablo y destacó que hay integrantes en todo el país que se acercan al proyecto movilizados por la causa social que promueven.

Juan Pablo fue el estilista del empresario Ricardo Fort durante siete años. En algunas ocasiones, también fue el peluquero de Diego Maradona y ha peinado a cientos de famosos. Trabaja en las cabelleras de quienes salen en la televisión, cine y teatro, pero busca dejar una marca en la sociedad trabajando para los que menos tienen.

“Los chicos y la gente en situación de vulnerabilidad es lo que más nos importa. Porque la situación hace años que es difícil y muchas familias no pueden pagar un corte de pelo. Hay una Argentina muy dañada en los barrios, los chicos están sin comer lo necesario y vemos casos de pediculosis que a veces no se pueden tratar porque no hay dinero para comprar los productos, es todo muy complejo”, destacó Martorelli, quien agregó que con la fundación ya llevan realizados más 35 mil cortes de cabello gratuitos en todo el país.

Para Juan, el mejor sueldo es la sonrisa de los chicos y, según subrayó, lo que más le piden son diseños inspirados en los jugadores de fútbol: “quieren verse como ellos”, comentó.

El peluquero recordó que la fundación comenzó sus tareas realizando cortes de cabello gratis y a pedido de las madres de los jóvenes de los barrios fue que empezaron a brindar cursos de capacitación. “Hemos dado talleres a chicos privados de su libertad y a otros con problemas de adicciones. La idea es mostrarles que con un oficio se puede salir adelante, que hay otras opciones para desarrollarse, abrimos puertas”, indicó.

“La barbería está de moda, pero más allá de eso, te puede sacar de la desidia. No te vas a hacer millonario, pero seguramente no te falte el pan”, subrayó Martorelli sobre este oficio que cada vez crece más y en muchos casos se realiza a domicilio, sin necesidad de tener un local de atención al público.

Un sueño por cumplir

La fundación organiza todos los años un torneo de barbería en el que participan profesionales de todo el país. “El año pasado convocamos 6 mil peluqueros y para este calculamos que podemos duplicar ese número”, señaló Martorelli sobre el evento que se realizará en septiembre en nuestra ciudad y convocaría a estilistas de todo el país, además de los más famosos.

Pero para darle más apoyo a este evento a la fundación, el platense busca una firma de Messi. “Nosotros vamos a todas las jornadas de cortes gratuitos con una bandera argentina que lleva nuestro nombre. Es con lo que nos identificamos. Y nos gustaría que Leo la firme porque es un ejemplo de superación. Además los chicos lo adoran, es un ídolo total para ellos, al igual que todos los jugadores de la Selección”, comentó el peluquero.