Ley Bases en el Senado: el Gobierno va por el dictamen

Apurar la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Esa parece ser la primera misión de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, un traje que estrenó ayer en una reunión de más de dos horas con la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y los jefes de los principales bloques dialoguistas.

El exministro del Interior fue a ese encuentro con la intención de lograr un acuerdo que le permita al Gobierno cosechar (hoy mismo) los dictámenes para habilitar el debate de ambos proyectos en el recinto. Pero el funcionario terminó la jornada con sabor a poco y el oficialismo seguía hasta ayer sin reunir el número suficiente.

Porque si bien el flamante jefe de ministros aseguró que “hay un dictamen de comisión que va a circular, en el que hay acuerdos, consensos aparentemente suficientes como para aprobarlo”, luego puso cierto manto de duda sobre la suerte del oficialismo en el plenario de comisiones previsto para hoy: “Los senadores resolverán si lo circulan (al dictamen) para su tratamiento” y aclaró: “Si no hay dictamen, seguiremos esperando a que haya dictamen”.

En un breve contacto con la prensa que mantuvo a la salida del Senado, Francos se refirió también a las modificaciones que reclama la oposición para avanzar con los proyectos: “Nunca es posible encontrar coincidencias totales”, dijo y que a partir de esto el Gobierno “acepta hasta donde le parece que puede aceptar”.

En ese sentido, se refirió a las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y del Correo Argentino, a las que se oponen los senadores patagónicos, que representan el 25% de la Cámara. Para el Gobierno, este punto es innegociable: “Así está previsto en el dictamen (la autorización para vender las empresas del Estado), habrá que ver si los senadores lo acuerdan o no”, zanjó el funcionario. Tampoco el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder con la restitución del impuesto a las Ganancias.

En la oposición dialoguista persisten las dudas sobre la redacción final de la Ley Bases y la reforma fiscal, ya que todavía aguardan por la versión actualizada de los textos a los que el oficialismo espera darles dictamen en el plenario de la Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales convocado para esta tarde.

Pero la incertidumbre es honda. Entre otras cuestiones, porque a la reunión que ayer encabezó el jefe de Gabinete en la Cámara Alta no fueron invitados senadores como Martín Lousteau (UCR-CABA), Guadalupe Tagiaferri (Pro-CABA) ni José María Carambia (Por Santa Cruz), críticos de los proyectos libertarios y que aún no definieron si apoyarán o no los despachos de comisión que impulsa el oficialismo.

También es una incógnita la estrategia que seguirá el peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos), que viene presionando con una serie de cambios que en el Gobierno tachan de “difícil cumplimiento”.

Está además el escepticismo de los senadores que consideran que los cambios aceptados hasta ahora por el Gobierno son “cosméticos”. Entre ellos, hay varios miembros de las comisiones que discuten la Ley Bases y cuyas firmas son necesarias para habilitar el debate en el recinto. Algo que, con suerte, podría ocurrir en la primera semana de junio. Para eso, el oficialismo necesitaría, además del despacho propio, sumar al menos un dictamen en minoría de los opositores más duros y el apoyo (aún en disidencia) de los dialoguistas.

Garantizar esa suma de voluntades fue la misión inaugural de Francos en la reunión con Villarruel, a la que se sumaron además los jefes de los bloques radical, Eduardo Vischi (Corrientes), de Pro, Luis Juez (Córdoba); y los peronistas antikirchneristas Carlos Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta). Por el oficialismo participaron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala y el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy).