Carrillo salió por una molestia y Mansilla agarró el “bidón” para favorecer el ingreso de Sosa

Guido Carrillo jugó poco más que el primer cuarto de hora, porque a esa altura del partido, el goleador de Estudiantes sintió una molestia muscular que lo llevó a solicitar el cambio. De nuevo, y en el mejor de los pasos, el goleador estará en duda para el partido que viene, contra Godoy Cruz, y es curioso, porque no puede ganar continuidad.

Lo repentino de la salida de Carrillo sorprendió a Eduardo Domínguez, y a los ocupantes del banco de los suplentes, quienes miraban el partido sentados.

De inmediato, el técnico llamó a José Ernesto Sosa, pero considerando que los albirrojos iban a continuar el juego con un hombre menos, Matías Mansilla se dejó caer en el área pidiendo atención médica para tratar un supuesto dolor en una pierna, y en esos términos se cumplieron los movimientos necesarios para disponer el ingreso de “El Principito”, quien entró a los 19 minutos.

La salida de Carrillo, como quedó referido, adelanta una cuestión problemática para Domínguez, porque de no poder contar con su presencia no podrá utilizar una de sus cartas ganadoras, y atención, porque después del partido contra Godoy Cruz, del lunes que viene en UNO, por la Liga Profesional, los albirrojos tendrán que viajar hasta Brasil para definir su posición final en el Grupo C de la Copa Libertadores, como visitante de Gremio.

En lo que respecta a la lesión del goleador oriundo de Magdalena, esta focalizada en el músculo cuádriceps de la pierna izquierda. No hubo información oficial, pero esto quedó a la vista cuando el futbolista se colocó hielo en esa zona cuando, desde el banco de los suplentes, siguió mirando lo que ocurría en el campo de juego.

El plantel albirrojo tendrá que dar vuelta la página rápidamente, y empezar a diagramar en el predio deportivo de City Bell el cruce del lunes a las 21:15 contra Godoy Cruz, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, torneo por el cual los albirrojos le ganaron a Tigre y a Riestra, y cayeron ante Lanús.