Los Pumas 7 perdieron en cuartos de final y pusieron en jaque sus chances de terminar con el número 1 del ranking 

Una victoria y una derrota marcaron el rumbo de Los Pumas 7’s en el segundo día de competencias en Singapur. En primer lugar, el equipo argentino venció con contundencia 38-0 a Canadá para cerrar el grupo y acceder a los cuartos de final, pero en dicha instancia lo esperaba Irlanda, su inmediato perseguidor en el ranking mundial, con el que cayó 21-5 y no le permitió clasificar a semifinales. De esta manera, Argentina deberá disputar el encuentro por el quinto puesto ante Sudáfrica en la madrugada del domingo desde las 04:55 horas de nuestro país.

El seleccionado nacional, a pesar de no avanzar a semifinales en Singapur, puede culminar como primero del ranking mundial por primera vez en la historia. Para que eso ocurra, deberá ganar su último encuentro ante el conjunto sudafricano para no depender de Irlanda, único equipo que puede alcanzarlo en lo más alto de la tabla. En caso de finalizar en sexta posición, Los Pumas 7’s deberán esperar que los europeos no salgan campeones en Asia. Las semifinales serán Gran Bretaña vs Irlanda y Nueva Zelanda vs. Australia.

SEGUNDO DÍA DE COMPETENCIAS CON ALTIBAJOS

En lo que respecta a la segunda jornada en el Seven de Singapur, Argentina comenzó con una actuación soberbia ante Canadá, la cual dejó en claro el gran momento del equipo nacional. Con mucha presión en cada punto de contacto y sosteniendo la intensidad en el plan de juego, Los Pumas 7’s dominaron de principio a fin a un rival que no los pudo vulnerar. La victoria final ante los canadienses fue por 38 a 0.

Luego llegaría el turno de Irlanda, se dio un mano a mano entre el primero y el segundo de la temporada, una victoria le hubiera asegurado al equipo argentino la cima de la temporada. Sin embargo, cuando parecía que el elenco nacional se acomodaba en el encuentro, gracias a una gran corrida de Tobías Wade, a partir de eso todo se tiño de verde y la caída llegó con un 21 a 5 que puso en pausa las aspiraciones del equipo de Santiago Gómez Cora.

Mañana domingo, Los Pumas 7s se medirán ante Sudáfrica, a las 04:55 de la madrugada para definir el quinto y sexto puesto. Contra el conjunto africano, Argentina lleva disputados 84 partidos, con 26 triunfos, 57 derrotas y solo un empate. El último duelo entre ambos se dio esta temporada, por la fase de grupos del Seven de Los Ángeles y fue victoria argentina por 17-5.

Los Pumas 7's: Luciano González Rizzoni, Germán Schulz, Santiago Álvarez Fourcade (C), Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Matías Osadczuk y Rodrigo Isgró.

Suplentes: Gastón Revol, Tobías Wade, Tomás Elizalde, Matteo Graziano, Agustín Fraga. Entrenador: Santiago Gómez Cora.