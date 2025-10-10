"Un día maradoniano": el gran evento que se organiza para homenajear el 30/10 a Maradona

El próximo 30 de octubre a las 19 horas, el corazón futbolero volverá a latir más fuerte. En el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA), se celebrará a lo grande a Diego Armando Maradona, “el más argentino de los argentinos”, en una jornada que promete emoción, música, recuerdos y una energía popular única: Un Día Maradoniano.

Será un encuentro para revivir la magia del 10, con la participación de artistas, exfutbolistas, figuras del mundo del deporte y una multitud que volverá a gritar por Diego. El evento podrá seguirse en vivo a través de OLGA en YouTube y también estará disponible por FLOW, para que nadie se quede afuera de esta celebración nacional.

Las entradas se entregarán el lunes 27 de octubre a las 10 de la mañana en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio de Palermo, a cambio de un kit solidario. La consigna es simple: 1 kit completo = 1 ticket. Podés elegir entre dos opciones de colaboración, ambas destinadas a causas solidarias vinculadas con Argentinos Juniors -el club que vio nacer a Diego- y su Fundación Social.

Primer kit debe tener un par de medias de fútbol nuevas, una caja de lápices nueva, un paquete de yerba, un paquete de harina y de extra opcional: botines usados en buen estado. Mientras que el segundo kit: un repelente corporal, un par de canilleras nuevas, un paquete de fideos, un puré de tomate y de extra opcional: botines usados en buen estado.