En diario EL DIA encontrá la primera tanda de números para jugar al Cartonazo y ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

OpenAI, creadora de ChatGPT, invertirá 25 mil millones de dólares para crear un centro de datos en la Patagonia

Fue tras una reunión de las principales autoridades de la empresa con el presidente Javier Milei

OpenAI, creadora de ChatGPT, invertirá 25 mil millones de dólares para crear un centro de datos en la Patagonia
10 de Octubre de 2025 | 12:36

Escuchar esta nota

Opena AI, creadora de ChatGPT, y Sur Energy firmaron una carta de intención para colaborar en un proyecto de cata center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW, informaron este mediodía desde Casa Rosada.

Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala "lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina", señala la breve comunicación.

De la reunión con el presidente Javier Milei participaron por Open AI ChristopherLehane, Chief Global Aﬀairs Oﬃcer, Benjamin Schwartz, Managing Head of Infrastructure Policy and Partnerships, Nicolás Andrade, Head of Latin America Policy and Partnerships, Ivy Lau-Schindewolf, International Policy Lead, y Mohammed Husain, Solutions Engineer.

"Estamos orgullosos de anunciar los planes para lanzar Stargate Argentina, un nuevo y emocionante proyecto de infraestructura en colaboración con una de las principales empresas energéticas del país, SurEnergy", dijo Altman.

"Este hito va más allá de la infraestructura: se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente, a través de Argentina. Estamos entusiasmados de trabajar con Argentina, mientras se convierte en un hub de inteligencia artificial para toda Latinoamérica", agregó.

Altman señaló que cuando conoció a Milei, el año pasado durante una visita a San Francisco, "su visión sobre cómo la IA podía impulsar el crecimiento y la creatividad del país fue profundamente inspiradora. Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión". Durante su exposición, Altman señaló que quería "tomar un momento para recordar a Matt Travizano, quien lideró nuestras conversaciones de colaboración antes de fallecer trágicamente en un accidente de montaña recientemente. Conocí a Matt cuando viajó a San Francisco con el presidente Milei el año pasado, y quedé inmediatamente impresionado por su compromiso con liberar el potencial de la IA para beneficiar a Argentina, Latinoamérica y el mundo. No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos".

Milei felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Gracias por pelear contra la narcodictadura"

Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China

Travizano, físico y emprendedor, murió a mediados de septiembre tras sufrir un accidente en el Monte Shasta. "La visión de Matt era de impacto, de asegurar que las personas pudieran acceder y beneficiarse de la IA", agregó Altman.

También hizo mención que "millones de argentinos ya usan ChatGPT cada semana. La adopción en Argentina se ha triplicado en el último año, impulsada por estudiantes, empresas y profesionales que utilizan la IA para acelerar su aprendizaje, creatividad y trabajo". "Nuestra visión para Stargate Argentina es ofrecer un gran impulso a la infraestructura de IA del país, creando una base para nuevas capacidades: desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayuden a las pequeñas empresas a competir globalmente. Esto refuerza la importancia de contar con un ecosistema de IA fuerte y diverso. De cara al futuro, vemos un país en el que cada provincia, cada aula, cada empresa y cada institución pública pueda conectarse al mundo de la inteligencia artificial", añadió, y cierra señalando que "más allá de eso, Stargate Argentina forma parte de una misión más amplia: hacer que la IA avanzada sea accesible para todos los usuarios", dijo y concluyó con un agradecimiento "a todos los que hacen posible esto".

+ Comentarios

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

