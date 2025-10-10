Un joven salió de su casa y recibió la peor noticia

El robo se produjo en 34 y 136 y generó muestras de indignación/EL DIA

En los barrios de La Plata proliferan los delincuentes que están al acecho para entrar a robar en viviendas, cuando advierten que sus moradores se van por diversas razones.

Fue lo que también sucedió, en la noche del miércoles, en un domicilio de las calles 34 y 136, del barrio San Carlos.

Según lo informado por fuentes del caso, un joven de 29 años se retiró de allí “minutos después de las 9 de la noche”, sin que nadie quedara en la finca.

Un oficial de Policía de esa jurisdicción hizo saber a este diario que más tarde “el muchacho observó que tenía en su teléfono celular varias llamadas perdidas”.

Consultado al respecto, amplió: “Habían intentado comunicarse con él algunos vecinos, para avisarle que habían entrado a robar en su casa”.

Lógicamente desesperado, el joven entonces emprendió de inmediato el regreso a su domicilio. “Llegó a las 23 (de esa misma noche) y enseguida vio que había sido arrancada la reja que protegía a la ventana que da al frente de la vivienda”, consignó el investigador.

El damnificado por el hecho de inseguridad intuyó rápidamente el panorama que iba a encontrar al entrar a la casa.

“Contó que todos los ambientes estaban en un desorden total”, reflejó.

En cuanto a los faltantes que estableció la víctima, el vocero precisó que “le sustrajeron más de 100.000 pesos, un televisor smart, de entre 43 y 50 pulgadas, una notebook y alrededor de 10 perfumes”.

También citó que lo despojaron de “una PlayStation 4, una aspiradora robot y tres canastos de prendas de vestir”.

La causa ahora será investigada por la subcomisaría La Unión.