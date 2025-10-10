Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |San Carlos

Un joven salió de su casa y recibió la peor noticia

Un joven salió de su casa y recibió la peor noticia

El robo se produjo en 34 y 136 y generó muestras de indignación/EL DIA

10 de Octubre de 2025 | 03:41
Edición impresa

En los barrios de La Plata proliferan los delincuentes que están al acecho para entrar a robar en viviendas, cuando advierten que sus moradores se van por diversas razones.

Fue lo que también sucedió, en la noche del miércoles, en un domicilio de las calles 34 y 136, del barrio San Carlos.

Según lo informado por fuentes del caso, un joven de 29 años se retiró de allí “minutos después de las 9 de la noche”, sin que nadie quedara en la finca.

Un oficial de Policía de esa jurisdicción hizo saber a este diario que más tarde “el muchacho observó que tenía en su teléfono celular varias llamadas perdidas”.

Consultado al respecto, amplió: “Habían intentado comunicarse con él algunos vecinos, para avisarle que habían entrado a robar en su casa”.

Lógicamente desesperado, el joven entonces emprendió de inmediato el regreso a su domicilio. “Llegó a las 23 (de esa misma noche) y enseguida vio que había sido arrancada la reja que protegía a la ventana que da al frente de la vivienda”, consignó el investigador.

LE PUEDE INTERESAR

Plantean un insólito caso por el robo de una moto

LE PUEDE INTERESAR

Se le cerró el auto y adentro quedó su bebé atrapado

El damnificado por el hecho de inseguridad intuyó rápidamente el panorama que iba a encontrar al entrar a la casa.

“Contó que todos los ambientes estaban en un desorden total”, reflejó.

En cuanto a los faltantes que estableció la víctima, el vocero precisó que “le sustrajeron más de 100.000 pesos, un televisor smart, de entre 43 y 50 pulgadas, una notebook y alrededor de 10 perfumes”.

También citó que lo despojaron de “una PlayStation 4, una aspiradora robot y tres canastos de prendas de vestir”.

La causa ahora será investigada por la subcomisaría La Unión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Maratea, en la mira de la Justicia de La Plata: lo buscan por no presentarse a declarar

Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana

Barrio Jardín en La Plata: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
+ Leidas

Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas

Corbalán va de entrada y Castro otra vez afuera

El Pincha última detalles para otro partido clave

Selección: amistoso en Miami contra Venezuela

Amigos y referentes recordaron a Russo

VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero

Swap y salvación: EEUU pone U$S20.000 millones

El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
Últimas noticias de Policiales

Sesenta: el número de tragedias viales en 2025

Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”

“Buscado”: Maratea no aparece por ningún lado

Jubilados en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
La Ciudad
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Petitorio y asamblea por el desalojo al club Gonnet
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Organizan en City Bell un festival agroecológico
Información General
Nobel de Literatura: por qué ganó Krasznahorkai
Aeroparque: demoras y cancelaciones por asambleas
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Deportes
VIDEO. Último adiós: el fútbol despidió a un caballero
Amigos y referentes recordaron a Russo
El “Tano” Roberto, hincha del Pincha que estuvo presente en el velorio
El Pincha última detalles para otro partido clave
Cómo llegó Miguel Russo a Estudiantes: quién le abrió las puertas
Espectáculos
“Severino, el infierno tiene nombre”: historia y poesía en escena
Creamfields: David Guetta en la casa
Gabriela Acher: “Pasé 50 años perdiendo el tiempo en la televisión”
“In the city”: Charly García y Sting lanzaron su canción
“Amores Perros”: los 25 años de un clásico latinoamericano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla