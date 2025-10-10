Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
Heroico: policías salvaron a una nena que se estaba ahogando en la zona oeste de La Plata
El Premio Nobel de la Paz fue para Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela: "¡Estoy en shock!"
Francos le bajó el tono a la frase de Bessent y anticipó que no cortarán el swap con China
Perú en crisis: destituyeron a la presidenta Boluarte por "permanente incapacidad moral"
Estatua, medalla y corazón: las reliquias que llevó Estudiantes para la familia de Miguel Ángel Russo
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
“Buscado”: Maratea no se presentó a declarar en La Plata y no aparece por ningún lado
Jubilados de la Región en peligro ante una ola de brutales hechos de inseguridad
Swap y compra de pesos: cómo es el inédito salvataje de EEUU a la Argentina
El adiós a Miguel Angel Russo, entre aplausos, emoción y su último deseo
En el Día de la Salud Mental advierten por el avance de los trastornos de ansiedad: la importancia de tratarse
Feriado con sol y calor en La Plata, pero el fin de semana vuelven las lluvias a la Región
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este viernes 10 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata
Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo
Transporte, recolección y salud: los alcances del feriado nacional en La Plata
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un golpe en la cabeza
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los peritos descartaron que le hayan disparado.
Escuchar esta nota
El resultado preliminar de la autopsia a Daiana Mendieta, la joven que fue asesinada en Entre Ríos, reveló que murió por un golpe en la cabeza y los peritos descartaron que le hayan disparado, escenario inicial que se había planteado en la causa. El único detenido, Gustavo “Pino” Brondino, se negó a declarar y está con prisión preventiva.
El estudio fue realizado en la morgue judicial de Oro Verde y allí los profesionales constataron que la víctima murió producto de “un golpe en la cabeza con un elemento contundente y con punta”.
En un comienzo se había sospechado que dicho golpe, por su fisonomía, se trataba de un disparo, sin embargo, los peritos descartaron que se trate de un orificio de bala.
Otro de los resultados que espera la fiscal Emilce Reynoso es las pericias a la camioneta Toyota Hilux blanca del detenido debido a que hallaron allí manchas hemáticas.
Brondino, el único detenido por el crimen, se negó a declarar y se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días.
El trabajador agropecuario de 55 años está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima, según supo.
LE PUEDE INTERESAR
Sesenta: el número de tragedias viales en 2025
LE PUEDE INTERESAR
Del “no querían lastimarlas”, a la cruda teoría de una “mejicaneada”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí