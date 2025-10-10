Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La autopsia a Daiana Mendieta reveló que murió por un golpe en la cabeza

Los peritos descartaron que le hayan disparado.

10 de Octubre de 2025 | 10:04

Escuchar esta nota

El resultado preliminar de la autopsia a Daiana Mendieta, la joven que fue asesinada en Entre Ríos, reveló que murió por un golpe en la cabeza y los peritos descartaron que le hayan disparado, escenario inicial que se había planteado en la causa. El único detenido, Gustavo “Pino” Brondino, se negó a declarar y está con prisión preventiva.

El estudio fue realizado en la morgue judicial de Oro Verde y allí los profesionales constataron que la víctima murió producto de “un golpe en la cabeza con un elemento contundente y con punta”.

En un comienzo se había sospechado que dicho golpe, por su fisonomía, se trataba de un disparo, sin embargo, los peritos descartaron que se trate de un orificio de bala.

Otro de los resultados que espera la fiscal Emilce Reynoso es las pericias a la camioneta Toyota Hilux blanca del detenido debido a que hallaron allí manchas hemáticas.

Brondino, el único detenido por el crimen, se negó a declarar y se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días.

El trabajador agropecuario de 55 años está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima, según supo. 

