Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Tiene 19 años

Mare González Sanz y el presente de Gimnasia, entre los playoffs y viaje a Brasil: "Es un sueño"

10 de Octubre de 2025 | 13:08

La mediocampista de Gimnasia Marianela González Sanz (19) atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Surgida de la Liga Amateur Platense, de Brandsen, hoy disfruta de ser parte del plantel albiazul que dirige Silvana Villalobos, protagonista en los Playoffs de la Primera División del fútbol femenino de AFA y próximo a vivir una experiencia internacional en Brasil por la Ladies Cup.

Estoy en un presente bastante importante, contenta”, aseguró la futbolista en diálogo con Un Día más, el stream de El Día que conduce Sergio Pomares, con la humildad y alegría que la caracteriza. “Siempre quise jugar, ser futbolista. Es un sueño esto”, agregó, reconociendo que vive con emoción cada etapa de este proceso que la consolidó en el primer equipo tripero.

Actualmente desempeñándose en el mediocampo, Mare contó que su referente es Maricel Pereyra, jugadora de San Lorenzo y Selección Argentina, y que día a día busca aprender de quienes la rodean en el Lobo. “Tuvimos un buen año, con una base de un proyecto que lleva ya tres años”, destacó sobre el trabajo que encabeza Villalobos junto a su cuerpo técnico, que logró darle identidad y crecimiento sostenido al fútbol femenino del Lobo.

En medio de esa evolución, Gimnasia recibió una noticia que generó enorme entusiasmo en todo el plantel: la invitación a participar de la Ladies Cup en Brasil, un torneo internacional de gran nivel con Palmeiras, Gremio y Peñarol de Uruguay. “Fue una locura, un gran sueño para todas viajar a Brasil. Nos enteramos un día en la previa al entrenamiento y no lo podíamos creer. Nos servirá para prepararnos para lo que resta del torneo local”, relató Marianela con una sonrisa.

El viaje está previsto para el 15 de octubre, mientras que el equipo volverá a la competencia oficial el 9 de noviembre, cuando enfrente a San Luis en los Playoffs de la Primera División. Será un cierre de año intenso y desafiante, pero también la confirmación de que el fútbol femenino de Gimnasia sigue creciendo con fuerza.

