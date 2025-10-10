Organizan en City Bell un festival agroecológico

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
Mañana en City Bell se celebrará la tercera edición del Festival Agroecológico, un encuentro que reúne a productores, emprendedores y vecinos comprometidos con el cuidado del ambiente y la producción sustentable.
La jornada será con entrada libre y gratuita, y promete una experiencia única que incluirá charlas, feria, música y gastronomía local. Desde la organización invitan a asistir con mate, manta o reposera para compartir una tarde al aire libre en la naturaleza.
Durante el festival se desarrollará una charla coordinada por Santiago Sarandón, presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) y presidente honorario de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). Allí, productores locales compartirán sus experiencias y aprendizajes en torno a la agroecología como forma de vida.
Será un espacio de diálogo abierto y cercano, pensado para reflexionar sobre la importancia de los sistemas productivos sostenibles, la soberanía alimentaria y el vínculo entre las comunidades y su entorno natural.
Las actividades se realizarán de 11 a 18 en calle 146 y Arroyo Carnaval. Se suspenderá por lluvia.
Según se informó, el Festival Agroecológico contará con una feria de productores y emprendedores, actividades para las infancias y venta de comidas caseras y pastelería elaboradas por Coronillo City Bell.
Como cierre, se programó un momento de música en vivo.
