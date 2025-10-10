Organizan en City Bell un festival agroecológico

Mañana en City Bell se celebrará la tercera edición del Festival Agroecológico, un encuentro que reúne a productores, emprendedores y vecinos comprometidos con el cuidado del ambiente y la producción sustentable.

La jornada será con entrada libre y gratuita, y promete una experiencia única que incluirá charlas, feria, música y gastronomía local. Desde la organización invitan a asistir con mate, manta o reposera para compartir una tarde al aire libre en la naturaleza.

Durante el festival se desarrollará una charla coordinada por Santiago Sarandón, presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) y presidente honorario de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). Allí, productores locales compartirán sus experiencias y aprendizajes en torno a la agroecología como forma de vida.

Será un espacio de diálogo abierto y cercano, pensado para reflexionar sobre la importancia de los sistemas productivos sostenibles, la soberanía alimentaria y el vínculo entre las comunidades y su entorno natural.

Las actividades se realizarán de 11 a 18 en calle 146 y Arroyo Carnaval. Se suspenderá por lluvia.

PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES

Según se informó, el Festival Agroecológico contará con una feria de productores y emprendedores, actividades para las infancias y venta de comidas caseras y pastelería elaboradas por Coronillo City Bell.

Como cierre, se programó un momento de música en vivo.