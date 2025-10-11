Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |LA BUENA NOTICIA DEL DÍA

Policías salvaron la vida de una nena en Abasto

Gracias a maniobras de RCP y un traslado urgente al hospital, la menor ya se encuentra estable tras vivir una situación crítica

Policías salvaron la vida de una nena en Abasto

Policías héroes: salvaron a una nena que se estaba ahogando / EL DIA

11 de Octubre de 2025 | 01:15
Edición impresa

Un episodio cargado de humanidad, profesionalismo y compromiso con el deber tuvo lugar en las últimas horas en la localidad platense de Abasto, donde un grupo de policías logró salvarle la vida a una nena que se encontraba al borde de la muerte. Todo ocurrió en la intersección de las calles 524 y 214, cuando un llamado desesperado al 911 alertó sobre una menor que se estaba ahogando.

La respuesta fue inmediata: un móvil del Subcomando Oeste de La Plata llegó al lugar en cuestión de minutos y encontró a la pequeña en estado crítico, sin reacción y con signos de asfixia.

Sin perder tiempo, los efectivos descendieron del patrullero y comenzaron a aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los segundos se hicieron eternos mientras los agentes, conmocionados pero concentrados, alternaban compresiones torácicas y respiraciones de rescate intentando que la niña reaccionara.

Tras varios minutos de trabajo intenso y coordinado, la menor comenzó a mostrar signos vitales, hasta que finalmente volvió a respirar por sus propios medios. En ese momento, los uniformados dieron aviso al personal sanitario y acompañaron el traslado urgente de la niña al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó consciente y fue internada en observación.

Los protagonistas de la heroica acción fueron el subteniente Mauro Cari, la sargento Giselle García, la oficial Ravaniera y la subayudante Emilse Batallán, todos integrantes del Subcomando Oeste de la Policía de La Plata.

 

LE PUEDE INTERESAR

Giro sorpresivo en el femicidio de Daiana Mendieta

LE PUEDE INTERESAR

A punta de pistola, tres ladrones dieron el golpe en un supermercado
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

Milei apunta a reconquistar a los votantes del PRO desencantados

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

VIDEO. Hizo valer la lógica: Argentina derrotó a Venezuela

Colores y recuerdos en otro emotivo desembarco

María Corina Machado: por qué ganó el Nobel de la Paz

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Últimas noticias de Policiales

Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro

Triple crimen: un acusado estuvo preso y fue liberado en pandemia

Brutal ataque a una joven en pleno centro platense

Giro sorpresivo en el femicidio de Daiana Mendieta
La Ciudad
Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones
Colores y recuerdos en otro emotivo desembarco
A 3 meses de las llamas, retiran los electrodomésticos de Aloise
Esqueletos que hablan: lo que un osario platense revela sobre el desgaste de la columna
Los desafíos cotidianos y la historia, en el Día del Martillero Público
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro
Información General
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Los números de la suerte del sábado 11 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Conmoción en Pergamino: explotó un experimento en una feria de ciencias y una alumna lucha por su vida
Deportes
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Nueva era en Boca, que hoy vuelve a las prácticas
Con bajas, el Muñeco busca el equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla