Policías salvaron la vida de una nena en Abasto

Gracias a maniobras de RCP y un traslado urgente al hospital, la menor ya se encuentra estable tras vivir una situación crítica
Un episodio cargado de humanidad, profesionalismo y compromiso con el deber tuvo lugar en las últimas horas en la localidad platense de Abasto, donde un grupo de policías logró salvarle la vida a una nena que se encontraba al borde de la muerte. Todo ocurrió en la intersección de las calles 524 y 214, cuando un llamado desesperado al 911 alertó sobre una menor que se estaba ahogando.
La respuesta fue inmediata: un móvil del Subcomando Oeste de La Plata llegó al lugar en cuestión de minutos y encontró a la pequeña en estado crítico, sin reacción y con signos de asfixia.
Sin perder tiempo, los efectivos descendieron del patrullero y comenzaron a aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los segundos se hicieron eternos mientras los agentes, conmocionados pero concentrados, alternaban compresiones torácicas y respiraciones de rescate intentando que la niña reaccionara.
Tras varios minutos de trabajo intenso y coordinado, la menor comenzó a mostrar signos vitales, hasta que finalmente volvió a respirar por sus propios medios. En ese momento, los uniformados dieron aviso al personal sanitario y acompañaron el traslado urgente de la niña al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó consciente y fue internada en observación.
Los protagonistas de la heroica acción fueron el subteniente Mauro Cari, la sargento Giselle García, la oficial Ravaniera y la subayudante Emilse Batallán, todos integrantes del Subcomando Oeste de la Policía de La Plata.
