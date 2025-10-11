Bullrich y Villarruel ni se hablaron en un acto

La vicepresidente Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, protagonizaron este viernes un momento incómodo en la fiesta por el Día Nacional de España, cuya fecha en realidad es el 12 de octubre. Es el Día de la Hispanidad, por la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy llamamos ‘las Américas’”.

Después de que el representante del gobierno de Pedro Sánchez ante la Argentina, el embajador Aristegui y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, dieran sus discursos ante cientos de invitados, los fotógrafos quisieron sacar fotos a todos -lo hicieron- pero también les pidieron a la vice y a la Ministra de Seguridad, candidata a senadora por la Libertad Avanza, que posaran juntas. A Villarruel se la oyó decir “si ella quiere, sí”, mientras Bullrich no emitió palabra. “No tuvieron tiempo” ni para saludarse, y la corriente fue generando un tumulto por las que ambas quedaron cada vez más separadas.