Un candidato lilito apuntó a Nación por las inundaciones

El candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica ARI, Juan Manuel López, realizó ayer un vuelo por zonas inundadas de Bragado y mantuvo una reunión con productores de 9 de Julio, donde advirtió que el gobierno de Milei “tiene que dejar de estafar al campo”.

López aseguró que “es muy preocupante” lo que viven los productores que no recibieron ayuda y subrayó que “la decisión de Milei de suspender la obra pública, aunque ante la urgencia haya anunciado el reinicio del plan maestro del Salado, que tiene los fondos durmiendo hace dos años en un fideicomiso, tiene consecuencias”.