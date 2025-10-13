“La Toretto” saldrá de su casa para ir a tribunales

Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
En medio de un clima de profunda conmoción, el Fuero Penal de La Plata será epicentro hoy de una audiencia clave en la causa que tiene imputada a la joven influencer Felicitas Alvite por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”. Es por el trágico accidente de tránsito registrado el 12 de abril de 2024, en 13 y 532, donde falleció el motociclista Walter Armand.
La cita está prevista para las 8.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2. Según se informó, el encuentro judicial tiene como objetivo “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”, en la instancia previa al comienzo del juicio.
Familiares de la víctima ya anunciaron una movilización al edificio judicial.
Una vez finalizada la concentración, los familiares podrán ingresar al edificio judicial, tal como informaron desde el estudio del abogado Fernando Burlando, representante de la familia Armand.
También deberá comparecer Valentina Velázquez, amiga y coimputada en la causa, acusada de haber participado en las picadas ilegales que derivaron en la tragedia.
El abogado defensor de Alvite, Flavio Gliemmo, sostuvo que su clienta “dentro de todo, está bien”, aunque no brindó detalles sobre su estado emocional ni sobre su participación en la audiencia.
La causa se transformó en un emblema de reclamo contra las picadas ilegales y la impunidad vial en la ciudad. Los familiares de Armand insisten en que “la causa debe llegar a juicio con todas las pruebas y con una condena ejemplar”.
A casi un año y medio del hecho, la familia y los amigos del motociclista mantienen activa la consigna “Justicia por Walter”, que se multiplicó en redes sociales y en cada audiencia del proceso judicial. “Queremos que se escuche la voz de Walter y que haya justicia, no sólo por él sino por todos los que perdieron la vida por la imprudencia de otros”, remarcaron desde el entorno familiar.
