El clásico mendocino no tuvo emociones

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron sin goles en una nueva edición del clásico mendocino disputado ado en el estadio Juan Bautista Gargantini.

Los dirigidos por Alfredo Berti debieron disputar gran parte del segundo tiempo con diez jugadores por la expulsión de Tomás Bottari, a los 5 minutos del complemento. Además, Sebastián Villa vio la tarjeta roja a los 52 del mismo periodo.

Si bien la primera parte no contó con demasiadas emociones, el complemento quedó marcado por la temprana expulsión de Tomás Bottari quien, a instancias de VAR, recibió la tarjeta roja por una fuerte infracción sobre Maximiliano González. A partir de allí, los locales debieron replegarse y cerrar los espacios para evitar las llegadas del Tomba.

Sobre el final Sebastián Villa recibió una tarjeta amarilla por una fuerte discusión con el juez principal y, en la siguiente jugada, Tello le mostró la roja por una violenta reacción ante una sujeción de Lucas Arce para evitar que el colombiano se fuera al gol.