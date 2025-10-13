Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte

Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
Una joven había usado las redes para denunciar a su expareja por violencia de género. El sábado apareció asesinada junto a la madre en Córdoba. El acusado cayó en Entre Ríos con el hijo. Buscan a un remisero
Pablo Laurta, el hombre más buscado del país acusado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba, fue detenido ayer en un hotel de Entre Ríos, tras un meticuloso operativo policial. Su hijo de 5 años, quien había sido secuestrado, fue rescatado sano y salvo en el mismo procedimiento.
Por una serie de publicaciones en las redes sociales de Luna Giardina (24), una de las víctimas, se podía anticipar un final horroroso. La joven tenía mucho miedo y su pronóstico, lamentablemente, se hizo realidad. Tanto que apareció muerta a tiros junto a su madre, Mariel Zamudio (50).
La caída del femicida comenzó a tejerse a partir de una pieza clave: un Toyota Corolla que apareció incinerado en Córdoba el pasado 9 de octubre. El vehículo pertenecía a Martín Palacios, un remisero de 49 años de Concordia, cuya familia había denunciado su desaparición dos días antes, el 7 de octubre, luego de que Laurta lo contratara para un viaje. Su paradero sigue siendo un misterio. ¿Es la tercera víctima?. Nadie lo sabe todavía.
Este hallazgo conectó a la Policía de Córdoba con la de Entre Ríos, desatando un “intercambio dinámico de información”, según fuentes de la investigación. Aunque en un principio se creía que el prófugo estaba en Gualeguaychú, la pista definitiva llegó gracias al rastreo de las celdas telefónicas del celular de Laurta, un dato aportado por las autoridades cordobesas que ubicó al prófugo en el Hotel Berlín, en la calle Bolívar 733 de Gualeguaychú.
Con el lugar rodeado, la Policía montó una vigilancia discreta. La espera terminó cuando Laurta salió de la habitación 209. Fue detenido en el pasillo, sin darle tiempo a reaccionar. Detrás de él caminaba el pequeño Pedro, quien fue inmediatamente puesto a resguardo por los efectivos.
Tras su captura, Laurta se descompensó y tuvo que ser trasladado a un hospital local para recibir atención médica, donde permanece bajo custodia. Mientras tanto, su hijo Pedro fue llevado a la Comisaría del Menor para su contención y cuidado. La habitación del hotel fue asegurada a la espera de una orden de requisa.
El sábado por la mañana, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la calle San Pedro Toyos y Chimú, en Villa Serrana. Al llegar, la Policía encontró los cuerpos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ambas con heridas de bala.
El hijo de Luna ya no estaba en el domicilio. Los investigadores sospecharon que Laurta huyó con el menor, posiblemente con el objetivo de cruzar hacia Uruguay, su país natal.
Fuentes judiciales informaron que el hombre habría pedido un auto por aplicación para escapar y que horas más tarde se encontró un vehículo incendiado, que podría haber sido utilizado en la fuga.
El fiscal Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, decretó el secreto de sumario.
El detenido por el doble femicidio se presentaba en redes sociales como un “militante anti-feminista”. Había creado una cuenta de X llamada “Varones Unidos”, y la definía como un “espacio para el debate de género”. También es empresario de medios digitales, según definía en sus perfiles públicos.
Luna Giardina y Mariel Zamudio, las mujeres asesinadas a tiros / web
Pablo Laurta, al momento de su detención en Entre Ríos / web
