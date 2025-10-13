Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Ensenada

La contactaron por messenger y se quedó sin plata

La contactaron por messenger y se quedó sin plata

A la jubilada de Ensenada le sacaron más de $4 millones / WEB

13 de Octubre de 2025 | 02:01
Edición impresa

Una vecina de Ensenada fue víctima de una estafa virtual que dejó al descubierto una modalidad cada vez más común: el uso de perfiles falsos en redes sociales para engañar a usuarios desprevenidos. El episodio ocurrió el 8 de octubre, cuando la mujer, de 46 años, intentó hacer una recarga telefónica y, al no poder concretarla, buscó ayuda en la página oficial de una empresa de telefonía móvil en Facebook. Sin sospechar que detrás había delincuentes, recibió poco después una llamada por Messenger que la conduciría a perder todos sus ahorros.

Según pudo saber este diario, del otro lado de la pantalla se presentó un supuesto representante del servicio técnico, con un tono convincente y una actitud de aparente profesionalismo. Le pidió validar su identidad y descargar una aplicación llamada Claro Pay, asegurándole que era necesaria para resolver el inconveniente. La víctima obedeció las instrucciones paso a paso. En la pantalla aparecieron sus datos personales, lo que reforzó su confianza. Sin embargo, al finalizar el procedimiento, le indicaron desinstalar la aplicación. No pasaron más de unos minutos hasta que, al ingresar a su home banking, notó que su cuenta había quedado vacía.

Lo que siguió fue una secuencia de desesperación e impotencia. Al revisar los movimientos, comprobó que se habían realizado múltiples transferencias por montos que no reconocía. En total, los ladrones lograron apropiarse de más de 4 millones de pesos correspondientes a su sueldo y a los ahorros de meses de trabajo.

Los investigadores sospechan que se trata de una banda dedicada a realizar estafas virtuales mediante ingeniería social: utilizan identidades falsas, logotipos oficiales y sistemas de mensajería para ganarse la confianza de las víctimas y lograr que estas entreguen información sensible. Una vez que consiguen acceso a sus cuentas o contraseñas, ejecutan transferencias inmediatas hacia cuentas intermediarias. La velocidad con que actúan y la coordinación entre varios miembros dificultan el rastreo.

En este caso, los especialistas intentan seguir la ruta digital del dinero y analizar los registros de la aplicación Claro Pay, utilizada como señuelo. La llamada por Messenger y los datos de conexión podrían servir como punto de partida para rastrear a los responsables. Los investigadores no descartan que los autores formen parte de un grupo más amplio con operaciones en distintas provincias.

 

LE PUEDE INTERESAR

“La Toretto” saldrá de su casa para ir a tribunales

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Luna Giardina: “Los psicópatas son todos asesinos”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte

El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave

Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos

Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
La Ciudad
Caso ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas
Sin clases mañana por un paro de los docentes
Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
Deportes
Especulaciones y urgencias clásicas
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende
Información General
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla