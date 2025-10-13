El peor momento de River: cuarta derrota

Los jugadores de River fueron el blanco de los insultos de los hinchas / fotobaires

El batacazo de la fecha: River cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El resultado que no estaba en los planes de (casi) nadie y que deja el torneo, al menos en la zona baja, al rojo vivo.

Con esta dura caída en condición de local, el Millonario perdió cuatro encuentros consecutivos, en el campeonato, y quedó relegado al quinto puesto del Grupo B.

Hacía 15 años que no le sucedía algo semejante. Desde el Apertura 2010 que no pierde cuatro partidos de manera consecutiva en el torneo local, situación que hizo explotar a los hinchas.

Es la primera vez que los hinchas de River muestran su disconformidad y en esta caso los apuntados fueron los jugadores, pero todos saben en el fondo que el principal responsable es Marcelo Gallardo, que armó un plantel a su antojo, le hizo invertir millones de dólares a la dirigencia y el presente es más que oscuro.

Es verdad que todavía el Millonario puede coronar en este torneo porque la fase de playoffs hace que las fuerzas se equiparen una vez que haya eliminación directa y que hacer una buena fase de grupos no sirve de nada. Pero el presente no es alentador y luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores el único objetivo que le queda en pie es la Copa Argentina, en la que jugará la semifinal ante Independiente Rivadavia de Mendoza posiblemente el viernes 23 de octubre en Córdoba. Hoy por hoy es la “final del mundo”.

Sin punch y con horrores defensivos

El único gol del enfrentamiento fue realizado por el centro delantero chileno Iván Morales Bravo, que aprovechó un horror defensivo de Franco Armani, quien dio un rebote.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el “Millonario” ingresó al terreno de juego confiado y fue sorprendido por el “Verde”.

A los 30 minutos, Sarmiento abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red. Un blooper no apto para un arquero de su jerarquía.

En el complemento del encuentro, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desempeño ofensivo.

En los instantes finales, Miguel Borja empujó la pelota al fondo de la red, pero el VAR revisó la jugada y determinó que el colombiano se encontraba en posición fuera de juego: la imagen no debió demorarse tanto porque era claro e off side. De esta manera, la ilusión del empate terminó y Sarmiento se llevó los tres puntos a Junín.