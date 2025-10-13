Un polémico video oficial sobre el 12 de Octubre

El Gobierno Nacional conmemoró el Día del Respeto por la Diversidad Cultural -al que volvió a llamar Día de la Raza- que se celebró ayer 12 de octubre con un polémico video que critica a los pueblos originarios que habitaban la región y destaca la figura de Cristóbal Colón al que le atribuye dar inicio a “un proceso de civilización, orden y progreso”.

“El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el inicio del continente”, sostiene la voz en off de la pieza audiovisual difundida desde la cuenta de X de Casa Rosada.

En la misma línea, asegura: “Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesías marítima”.

“En esta fecha no solo recordamos un hecho histórico, conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que nosotros: la civilización occidental porque sin raíces no hay futuro. Hoy más que nunca honremos este legado que tanto costó construir”, concluye.