Lanús se llevó un premio demasiado grande

Independiente no liga nada. Pero nada. Anoche jugó un buen partido pero igualmente perdió como local 2-0 ante Lanús. Así sigue siendo el único equipo que no ganó en el torneo y sigue último en la tabla.
En el primer tiempo el Rojo generó no menos de cinco situaciones muy claras de gol pero las falló en los metros finales. Con arquero, sin él, con malas decisiones.. De todas las formas desperdició el gol.
Y en la primera que tuvo la visita facturó: Marcelino Moreno rematoó desde afuera, entre Vera y Rey hicieron un blooper y Walter Bou empujó al fondo del arco. Gol y minutos más tarde Fernando Echenique expulsó a Quinteros.
En la parte final el partido fue igual con un Lanús más retrasado y defendiendo todo el tiempo. Entonces apareció la figura de Nahuel Losada que le sacó dos goles cantados a Santiago Montiel. El Rojo extrañó la falta de un goleador, de un jugador que sepa terminar una jugada. Para colmo Montiel vio la roja a falta de 10 minutos: hizo todo mal el exjugador de Argentinos. La frutilla del postre fue el gol de Rodrigo Castillo. El final fue con el estadio insultando a los jugadores.
