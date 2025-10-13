Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump

Milei y Trump se reunieron hace poco más de dos semanas / web

El presidente, Javier Milei, tiene previsto partir hoy rumbo a Washington para concretar mañana una nueva cumbre con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

La reunión bilateral, que ocurrirá después del anunciado auxilio financiero de Estados Unidos a la Argentina, está programada para las 11 de la mañana (las 12 de la Argentina) en el Salón Oval, donde los mandatarios ratificarán la alianza estratégica y la buena sintonía personal e ideológica que los une.

La invitación le llegó a Milei en una carta formal que recibió días atrás a través del embajador Alec Oxenford. En la misiva, el republicano enfatizó: “Quiero aplaudir sus valientes políticas que han revitalizado una región que antes estaba en decadencia. Usted realmente está haciendo que la Argentina vuelva a ser grande”, en un juego de palabras con el lema trumpista Make America Great Again (MAGA), que el argentino remeda como propio.

“Me complace tener la oportunidad de recibirlo el 14 de octubre de 2025 para que podamos conversar sobre áreas de éxito mutuo tanto para los Estados Unidos como para la Argentina. Creo que podemos seguir ampliando nuestra sólida asociación a través de estos logros compartidos”, concluyó la carta firmada por Trump.

Sin embargo, el acuerdo de paz en Medio Oriente alteró la agenda del estadounidense, que ayer voló a Israel y luego a Egipto para ajustar detalles de la liberación de los rehenes cautivos por Hamas en Gaza. Algo que le imprimió cierta cuota de incertidumbre a la posibilidad del encuentro con Milei, que finalmente fue confirmado anoche por la Casa Blanca.

“El Presidente Trump quiere ver al Presidente Milei y volará de regreso desde Egipto para honrar su compromiso. A lo sumo puede haber alguna demora en relación al horario oficial, pero la reunión en el Salón Oval se hará el martes como está previsto”, aseguraron voceros republicanos.

En la previa, el embajador norteamericano en nuestro país, Peter Lamelas adelantó en redes sociales: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”.

La agenda

Según los detalles de la agenda difundidos por la Casa Rosada, el Presidente aterrizará esta noche en Washington, donde se alojará en la Blair House, la mansión frente a la Casa Blanca en la que suelen pernoctar los invitados oficiales del presidente de EE.UU.

El mandatario viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli. En Washington los esperan el canciller Gerardo Werthein y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Como se dijo, Milei será recibido por Trump en la Casa Blanca en el mediodía argentino del martes y, como indica la tradición, firmará el libro de visitas, para luego dirigirse al Salón Oval, donde se tomarán las fotos de rigor, dirán algunas palabras y quizás contesten preguntas ante los periodistas acreditados al evento.

Luego ambos tendrán una reunión a solas y más tarde se ampliará a un almuerzo de trabajo con varios de los ministros en el que encararán cuestiones bilaterales como el financiamiento del Tesoro, los aranceles, las inversiones estadounidenses en energía y tierras raras, entre otros.

La reunión se da a menos de dos semanas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en un complejo contexto económico para la Argentina y marcado por una inestabilidad cambiaria que días atrás derivó en una inédita intervención del Tesoro de los Estados Unidos vendiendo dólares y comprando pesos para aliviar la tensión.

Además, se celebrará luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara el swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito sin fecha ni monto confirmados y la chance de que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos.

El equilibrio con China

Más allá de su alineamiento estratégico con Trump, el libertario deberá hacer equilibrio en la relación con China, que ha intensificó sus críticas contra Estados Unidos y reeditado la latente tensión.

Expectativa por anuncios y detalles de la ayuda prometida por el republicano

Incluso, en las últimas horas la embajada de China en la Argentina difundió un comunicado oficial con críticas a Bessent, quien admitió en una entrevista televisiva que el presidente Javier Milei “está decidido a sacar a China de la Argentina”.

Desde el gobierno de Xi Jinping calificaron esas expresiones como “provocadoras” y advirtieron que revelan “una mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que aún domina a algunos funcionarios estadounidenses”.

Pese a los dichos de Bessent, trascendió que no habría un pedido formal para cancelar el swap con China. No obstante, Trump buscaría que Milei abandone acuerdos de cooperación en materia nuclear e inversiones de la administración de Xi Jinping para reemplazarlas con las de Estados Unidos.

Tras la cumbre, el Presidente también tiene previsto participar junto a Trump de un homenaje al influencer Charlie Kirk, asesinado el mes pasado, para finalmente emprender el vuelo de regreso a la Argentina.