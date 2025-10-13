Se agiganta el enojo vecinal por los ruidos molestos

Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
En el cuadrado conformado por las avenidas 25 y 19; y 520 y 526, el malestar vecinal crece a medida que transcurren los fines de semana.
En la mañana de ayer, en diálogo con este diario, un grupo de vecinos de la zona mencionada -anexa al Estadio Único- exhibió enojo, exasperación y hastío ante los ruidos molestos provenientes de un conocido club de rugby de la zona donde se habrían realizado fiestas con sonido pasado de decibeles.
En un video compartido a este medio y filmado por los propios residentes de la zona, se puede escuchar con claridad la música, gritos y sonidos provenientes del lugar.
Los frentistas aseguraron que todos los fines de semana se despliega la misma situación y que así, son privados del descanso.
“En la zona de 25 a 19 y de 520 a 526 hacen fiestas en un club de rugby pasado de sonido. Hemos llamado a la Municipalidad y no hemos obtenido respuesta alguna”, advirtió una de las vecinas afectadas.
“Todos los fines de semana es lo mismo y, a pesar de los reclamos, no obtuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades municipales”, denunció otro de los frentistas. “Nadie viene a controlar y ya no sabemos a quién recurrir”, agregó.
Los reclamos vecinales que llegaron a la redacción de este diario fueron muchos. Todas las denuncias tienen como destinatario la Comuna y el motivo es el mismo: posibles faltas de controles en la nocturnidad y la no garantía de un descanso correcto de los residentes de la zona.
“No estamos en contra de que se realicen eventos, pero deben cumplir con las normas de ruido. No se puede vivir así”, manifestó un frentista.
Ante la consulta de este diario, desde la Comuna no han emitido respuesta.
¿Qué dice la ley? El artículo 123 del Código de Convivencia Ciudadana sancionado por los concejales platenses establece la pena de multa de 150 a 600 módulos y clausura temporal de hasta 30 días al que infringiere las normas vigentes sobre sonidos fuertes que afecten al ámbito vecinal.
Está claro que tanto esta como las muchas otras normas sobre polución sonora no pasan de ser meramente declamativas. Como advirtió este diario en reiteradas ocasiones, se visibiliza un problema crítico que en función de los numerosos reclamos vecinales requiere de controles y medidas preventivas para evitar situaciones no deseadas por frentistas de distintas zonas de la Ciudad.
