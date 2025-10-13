Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |48º edición

Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes

La avenida Montevideo de Berisso fue el escenario en el que hubo despliegue de trajes, bailes y legados culturales

Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes

distintas generaciones participaron del desfile / ivan campos

13 de Octubre de 2025 | 02:01
Edición impresa

En el Día de la Diversidad Cultural se realizó el desfile de cierre de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso. El color de los trajes tìpicos, los bailes y la exposición de cada legado cultural llenaron de brillo la avenida Montevideo, el escenario elegido para despedir otra edición de la fiesta multicultural que se realiza en la Región.

Desde las 15 se desarrolló el tradicional Desfile de Clausura de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante sobre la Avenida Montevideo, donde cada una de las colectividades se lucieron con sus trajes típicos, bailes y todo el color para culminar con la celebración de este año.

Distintas generaciones participaron del festejo que se transformó en una tradición de la región desde hace décadas.

Una multitud acompañó a las delegaciones que participaron del encuentro que concentró las miradas de los vecinos de la región que se acercaron en gran número al centro de Berisso.

La fiesta fue organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) con el auspicio de la Municipalidad de Berisso.

De la fiesta participaron los embajadores culturales que fueron elegidos este año. Lorena Gómez Leone, representante de la colectividad Italiana, embajadora cultural y la vice embajadora cultural, Bárbara Laprida Datko, representante de la colectividad eslovaca. En tanto, los embajadores elegidos este año fueron Germán Céspedes, representante de la colectividad yugoslava y Thiago Monzón Spadafora, de la colectividad lituana.

LE PUEDE INTERESAR

Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores

LE PUEDE INTERESAR

La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente

También participaron autoridades municipales, de la Asociación de Entidades Extranjeras, integrantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad, artistas y representantes de entidades gauchescas.

Luego del desfile, desde el atardecer, continuaron los festivales en la Carpa de avenida Montevideo entre 10 y 11, donde hubo propuestas gastronómicas y artísticas hasta finalizar la jornada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

distintas generaciones participaron del desfile / ivan campos

el color de las colectividades a pleno en berisso/ ivan campos

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Últimas noticias de La Ciudad

Caso ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Información General
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Deportes
Especulaciones y urgencias clásicas
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla