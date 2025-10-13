Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes

En el Día de la Diversidad Cultural se realizó el desfile de cierre de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso. El color de los trajes tìpicos, los bailes y la exposición de cada legado cultural llenaron de brillo la avenida Montevideo, el escenario elegido para despedir otra edición de la fiesta multicultural que se realiza en la Región.

Desde las 15 se desarrolló el tradicional Desfile de Clausura de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante sobre la Avenida Montevideo, donde cada una de las colectividades se lucieron con sus trajes típicos, bailes y todo el color para culminar con la celebración de este año.

Distintas generaciones participaron del festejo que se transformó en una tradición de la región desde hace décadas.

Una multitud acompañó a las delegaciones que participaron del encuentro que concentró las miradas de los vecinos de la región que se acercaron en gran número al centro de Berisso.

La fiesta fue organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE) con el auspicio de la Municipalidad de Berisso.

De la fiesta participaron los embajadores culturales que fueron elegidos este año. Lorena Gómez Leone, representante de la colectividad Italiana, embajadora cultural y la vice embajadora cultural, Bárbara Laprida Datko, representante de la colectividad eslovaca. En tanto, los embajadores elegidos este año fueron Germán Céspedes, representante de la colectividad yugoslava y Thiago Monzón Spadafora, de la colectividad lituana.

También participaron autoridades municipales, de la Asociación de Entidades Extranjeras, integrantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad, artistas y representantes de entidades gauchescas.

Luego del desfile, desde el atardecer, continuaron los festivales en la Carpa de avenida Montevideo entre 10 y 11, donde hubo propuestas gastronómicas y artísticas hasta finalizar la jornada.