Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo

Ariel García Furfaro, el empresario dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. que se encuentra detenido con prisión preventiva en la causa por el fentanilo contaminado, que ya habría provocado 124 muertes en el país, apeló su procesamiento a través de un escrito de 100 fojas.

En el documento se detallan diversos planteos contra la decisión del juez federal Ernesto Kreplak, además de que solicita la nulidad de la indagatoria y, consecuentemente, de los actos posteriores, sumado a que “el embargo resulta desproporcionado e inmotivado y debe ajustarse a niveles proporcionales”.