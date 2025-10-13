Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Se agudiza con las temperaturas en ascenso

La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente

La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
13 de Octubre de 2025 | 01:59
Edición impresa

En Tolosa, la escasez y la baja presión de agua es un calvario crónico que se agrava con el paso del tiempo.

Usuarios de la zona entre 117 y 119; y 523 y 525, denunciaron -a través de la Asamblea Vecinal de Tolosa y la Mesa Vecinal del Agua- problemas con el suministro desde hace un año.

Celia González, vecina de calle 118 entre 524 y 525, expresó su enojo con la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA): “Desde octubre del año pasado que tengo problemas. Hice el reclamo al organismo de agua, me lo aceptaron y por eso vinieron de ABSA. En ese momento, ellos mismos constataron que yo no tengo presión, pero no hacen nada. Todo sigue sin solución”. La mujer vive con una persona mayor. “Nosotros somos dos personas que tenemos que ir a bañarnos a la casa de mi hijo”, comentó la vecina afectada. Y agregó: “Esto no solamente nos complica el baño diario, sino que para lavar la ropa personal o de cama, la tengo que llevar al lavadero. Lo que nos implica otro gasto extra que no tendríamos por qué tener”.

Asimismo, Celia aseguró que “no es justo porque yo no debo nada. Todas mis boletas están pagas. Pago religiosamente, pero no cuento con el servicio”.

Un panorama similar plantean otros frentistas de 525 entre 117 y 118. La falta de agua se repite en toda la zona, donde las quejas por la falta de presión se topan con “boletas que llegan igual”.

La situación de los usuarios llegó a la Autoridad del Agua, organismo de control, logrando que se redactara un documento: “Esto fue presentado en mayo de este año, en donde afirman que debo tener agua. Es por esto que mandaron a una persona a verificar el problema. Pero pasan los meses y sigo igual”, aseguraron.

“Es algo que pasa siempre. Quizás en invierno podemos pasarla un poco mejor, pero ya se viene el verano con las altas temperaturas y nos preocupa que sigamos sin una respuesta”, sumó Maximiliano, otro vecino de la zona.

 

