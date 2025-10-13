¿Por qué Eduardo Domínguez se fue enojado con la prensa?

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Luego de la igualdad 1-1 entre Belgrano y Estudiantes en la medianoche del lunes en la provincia mediterránea, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa, donde hizo un análisis de lo sucedido, además de comenzar a palpitar lo que será el clásico del domingo ante Gimnasia. A pesar de todo, una vez finalizado el contacto con los periodistas, se vivió una tensa situación. Al momento de retirarse de la sala el entrenador albirrojo en un tono elevado hizo un reproche de porqué en ninguna de las consultas hacia él mencionó a “los penales que no nos cobraron”.
Siguiendo esta línea, el entrenador volvió a protagonizar un nuevo capítulo caliente en conferencia, tras el escándalo ante Barracas Central de la semana pasada. En aquella ocasión el DT evitó entrar en polémicas con el arbitraje de Nazareno Arasa, ya que sostuvo que seguir dando vueltas sobre ese tema lo “entristecía aún más”.
Esta vez la cosa fue diferente, ya que las preguntas consistieron en un análisis de la igualdad, la falta de efectividad en área rival y sobre la semana previa a la fiesta deportiva de la Ciudad: el clásico platense. De esa forma fue que se desató el enojo del Barba cuando terminó de hablar con los medios, en donde nuevamente apuntó contra el periodismo. La de la noche cordobesa fue por hacer caso omiso a dos acciones en las que se sintió perjudicado.
Es por eso, que en el trayecto hacia la puerta de salida de la sala de conferencia, en una faceta desconocida del entrenador, puso el grito en el cielo: “De los penales ni uno. De los penales que nos cagaron, ni uno. Después me echan la culpa a mí…”, fue la frase que tiró con vehemencia el entrenador de Estudiantes.
Luego el DT pasó las vallas que se encontraban en el sector de zona mixta y se dirigió hacía la parte de vestuarios visitantes, para agarrar sus pertenencias y emprender el regreso a la capital bonaerense.
La queja de Domínguez se da en medio de un cumulo de situaciones que lo tienen a mal traer, como la falta de respuesta del equipo, los fallos arbitrales que vienen perjudicando a su equipo, y sobre todo que esto se da a días del partido más importante de La Plata.
"Tendríamos que haber cerrado antes el partido"
El Lobo inicia una semana difícil en Estancia Chica
No es la primera vez que el entrenador se va molesto de una conferencia de prensa, por no ser consultado sobre supuestos penales. Algo similar sucedió en febrero del año pasado, cuando luego de responder la última consulta dijo por micrófono a un auditorio lleno: “¿Y del penal no preguntan, no?.
Por su parte, según Domínguez, al Pincha le “cagaron” dos penales: el primero es el de Cristian Medina, una jugada muy fina, en donde el mediocampista ingresa al área con la pelota y cae ante el contacto del defensor pirata. En primera instancia no pareció ver infracción ante el jugador estudiantil, pero de mínima ameritaba ser observada por Germán Delfino desde el VAR en Ezeiza.
La otra tuvo lugar minutos después, producto de una mano de Julián Mavilla en la puerta del área. Los jugadores del Pincha le recriminaron al árbitro, pero nuevamente la acción no vio sanción ni revisión a través de la tecnología.
Por otro lado, el técnico también habló de la posibilidad de renovar contrato cuando finalice en diciembre, y expresó que está entusiasmado por ocupar en ese lugar, pero que todavía no es tiempo de pensar en eso”.
“De los penales que nos cagaron ni una pregunta”, dijo el DT después de la conferencia
