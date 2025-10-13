Interna kirchnerista reflota un proyecto contra la ludopatía

El Senado reactivó la discusión en un plenario de comisiones del proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados que busca combatir la ludopatía y regular las ciberapuestas, luego de meses de naufragio en torno a esa iniciativa.

Se trata de un dictamen que restringe al máximo la publicidad, promoción y patrocinio de la problemática que afecta a miles de adolescentes y jóvenes argentinos y que su regulación es pregonada por diversas organizaciones y, principalmente, la Iglesia.

La Cámara alta se encaminaba a dilatar su discusión este año por fuerte presión del “lobby empresarial”, pero las disputas internas dentro del interbloque peronista, que preside José Mayans, aceleraron la convocatoria al plenario del pasado 1° de octubre a la que se sumaron representantes de otros espacios interesados en la temática.

Esas tensiones que reavivaron el proyecto -y que abundan en la bancada que conduce on demand desde San José 1111 la ex presidenta Cristina Kirchner- serían fogoneadas desde la cúpula de La Cámpora con el fin de incomodar a un reconocido empresario del rubro, coincidieron diversas fuentes legislativas.

A mediados de la semana pasada se realizó en la Cámara alta una reunión de asesores “rápida” y “muy introductoria”, detalló uno de los asistentes, bajo la batuta de un representante de la senadora Lucía Corpacci, presidenta de la Comisión de Salud, para evacuar “dudas técnicas”.

Según pudo reconstruir la agencia NA de ese encuentro, desde la Presidencia de la comisión se comprometieron a recibir “todo tipo de propuestas de modificaciones” con el plazo de una semana, pero siempre tomando como base la media sanción de Diputados. “No se debatió nada en relación al proyecto”, comentó otro de los asistentes.

También hubo pedidos para incorporar más expositores, algo que estaba en consideración de Corpacci. La exgobernadora convocó meses atrás a varias rondas informativas cuando dormitaba la concreción de la plenaria; su representante lo dejó en claro durante el fugaz encuentro.

Más adelante

Otra cuestión importante es que no se fijó fecha para la próxima plenaria. La intención de avanzar es clara, pero se dilatará algunas semanas. No solo para llegar con una versión masticada, sino también por el calendario electoral.

Las modificaciones que se incorporarían vendrían de los distintos proyectos que presentaron las senadoras Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), una de las voces de la exmandataria en el Senado, y la radical Carolina Losada (Santa Fe).

En tanto, Carolina Moisés (Jujuy) -enfrentada con La Cámpora en su provincia, pero todavía compañera en el interbloque peronista de la cristinista Fernández Sagasti- aspira a flexibilizar lo referido a la publicidad.

Por su parte, la neuquina Lucila Crexell aspira a modificar uno de los artículos del proyecto que obliga a las Estados provinciales a adherir a la normativa nacional, si es que avanza.

Un proceso lento, el rol de la Iglesia y Villarruel

Desde la comunicación de la media sanción de Diputados al Senado, el proceso administrativo en la Cámara alta fue lento. Hubo una intención de que así fuera y también colaboró la gran cantidad de aristas que toca el proyecto, lo que complejizaba el giro a comisiones para componer el plenario.

A su vez, estas dos cuestiones se superpusieron con una veintena de proyectos presentados por senadores, una acción que también sirvió como forma disimulada para trabar la discusión. Varias de esas iniciativas fueron impulsadas por el propio kirchnerismo.

La Iglesia juega fuerte en la cruzada en favor del proyecto actual. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en un estado de hermetismo del que ya ni siquiera se conoce su agenda oficial, dio tibios y espaciados guiños con retuits a dos pronunciamientos del Episcopado, que espera algo más.