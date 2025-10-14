Con un despliegue digno de un cierre de temporada y de un estreno esperado, Telefé vivió anoche su “súper lunes”, una jornada televisiva que combinó el gran final de “La Voz Argentina” con el regreso de “MasterChef Celebrity”, en una estrategia de programación que volvió a ubicar al canal en lo más alto del rating.

El ciclo conducido por Nico Occhiato cerró su edición más ambiciosa con una gala repleta de emoción, música y lágrimas.

Después de semanas de competencia, el público eligió como ganador del reality a Nicolás Behringer, representante del Team Luck Ra, quien se impuso frente a Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez tras una reñida votación telefónica.

En la final, el flamante campeón interpretó un clásico de su coach, “Que me falte todo”, junto al mismísimo Luck Ra. Con su triunfo, el ganador se llevó los 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera 0 km y un contrato discográfico con Universal Music, mientras que los otros tres finalistas también recibieron importantes premios en efectivo.

El desenlace del reality de talentos tuvo un pico de 16 puntos de rating; una excelente base para lo que vendría después: el esperado estreno de la nueva edición del exitoso reality de cocina, edición famosos.

A COCINAR

Apenas unos segundos después de la coronación de “La Voz”, Telefé no dio respiro y presentó la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”, otra vez con Wanda Nara como anfitriona.

El debut contó con un set totalmente renovado, una escenografía más moderna y la presencia del histórico jurado: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, que regresaron con su clásica mezcla de exigencia, humor y complicidad.

Los nuevos participantes —entre ellos Maxi López, Luis Ventura, La Joaqui, Sofía Gonet, Eva Anderson, Momi Giardina y Eugenia Tobal, entre otros— fueron presentados en el estreno que logró mantener los altos números de audiencia heredados del final de “La Voz”, consolidando a Telefé como el canal más visto del país.

Al cierre de esta edición, el rating ascendía y se acercaba a los 20 puntos de rating. De los 24 participantes, solo participaron 12 del primer desafío, entre ellos Alex Pelao, La Joaqui, Momi, Pablito Lescano y, entre otros, Eugenia Tobal.