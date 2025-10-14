Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Presión sobre gallardo

River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982

River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
14 de Octubre de 2025 | 02:23
River atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La derrota 1-0 frente a Sarmiento en el Monumental extendió su mal momento y encendió las alarmas en Núñez: el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sumó su sexta caída en los últimos siete encuentros oficiales, un registro que no se repetía desde 1982.

La única victoria en esa serie fue ante Racing, por la Copa Argentina, un respiro mínimo en medio de una tormenta que no parece tener fin.

El contraste con la primera era Gallardo es inevitable. El técnico más ganador de la historia de River aún no consiguió títulos en su regreso al club, y los números son contundentes: 33 triunfos, 25 empates y 13 derrotas en 71 partidos desde su retorno.

El paralelismo con 1982 se vuelve inevitable. En aquel año, bajo la conducción de José Vázquez, River perdió siete de ocho encuentros disputados entre el torneo local y la Libertadores.

 

