River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982

River atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La derrota 1-0 frente a Sarmiento en el Monumental extendió su mal momento y encendió las alarmas en Núñez: el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sumó su sexta caída en los últimos siete encuentros oficiales, un registro que no se repetía desde 1982.

La única victoria en esa serie fue ante Racing, por la Copa Argentina, un respiro mínimo en medio de una tormenta que no parece tener fin.

El contraste con la primera era Gallardo es inevitable. El técnico más ganador de la historia de River aún no consiguió títulos en su regreso al club, y los números son contundentes: 33 triunfos, 25 empates y 13 derrotas en 71 partidos desde su retorno.

El paralelismo con 1982 se vuelve inevitable. En aquel año, bajo la conducción de José Vázquez, River perdió siete de ocho encuentros disputados entre el torneo local y la Libertadores.