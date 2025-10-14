Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Loterías y quinielas

14 de Octubre de 2025 | 02:19
Edición impresa
Documentos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Desplome del dólar y euforia en los mercados

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump

VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto

El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico

River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
Espectáculos
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
“Es un mundo más triste”: el emotivo homenaje de Woody Allen a Diane Keaton
Otro súper lunes de Telefé: voces apagadas y hornallas prendidas
La China y Vicuña: nuevo acuerdo por sus hijos y silencio mediático
Política y Economía
“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump
Desplome del dólar y euforia en los mercados
La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
El FMI volvió a alertar por la recomposición de reservas
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Para salvar a la madre, un menor mató al padrastro
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
La Ciudad
Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables
Taxistas acorralados por bajas recaudaciones
Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla