Riestra empató con Platense y respira River

Deportivo Riestra igualó ayer 1-1 en Vicente López con Platense y dejó pasar la chance de superar a River en la Tabla Anual.

El Malevo abrió el marcador a los 13 minutos de la etapa inicial, con el tanto del delantero Alexander Díaz, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino igualó a los 39 del mismo período, mediante el gol del defensor Oscar Salomón.

Deportivo Riestras terminó con diez jugadores por la expulsión de Pedro Ramírez, a los 49 minutos del primer tiempo.

Con la igualdad, El conjunto de Villa Soldati se mantiene en la primera posición de la Zona B, con 24 puntos, mientras que el “Calamar” es decimotercero con 11 unidades, a cuatro de la zona de clasificación.

El partido fue de discreto desarrollo. Si bien el Malevo se adelantó en el marcador en la parte inicial, no supo cómo aguantar el resultado, porque en el complemento, el Calamar salió decidido, presionó en todos los sectores del campo de juego y casi sobre el cierre del encuentro alcanzó la paridad definitiva.