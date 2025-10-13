Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Cuatro ideas para aplicar en casa

Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar

Desde proponer juegos didácticos y autoevaluaciones hasta dialogar con personajes históricos, la inteligencia artificial constituye un valioso recurso pedagógico a mano

Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar

la IA abre nuevas formas de aprender. Usada con guía adulta, puede ayudar a los chicos a entender, practicar y disfrutar más el estudio.

13 de Octubre de 2025 | 02:08
Edición impresa

La escena viene repitiéndose a diario desde hace décadas en miles de familias con chicos en edad escolar: un hijo que no termina de resolver una tarea por su cuenta, un padre que quiere ayudarlo y una consigna que no logran sacar adelante ninguno de los dos. Frente a esta situación, lo que hace poco sonaba a ciencia ficción hoy constituye un valioso recurso que la mayoría desprovecha y del que cualquiera se puede valer: un asistente virtual capaz de explicar, poner ejemplos, guiar en el aprendizaje y volver más entretenida cualquier tarea para el hogar.

Aunque la llegada de la inteligencia artificial (IA) al ámbito educativo despierta tanto entusiasmo como desconfianza, y muchos adultos temen que reemplace el esfuerzo o la concentración, la mayoría de los especialistas ven en ella un valiosa aliada que los padres desaprovechan en general.

“El interés natural de los estudiantes por la IA abre una puerta única. En lugar de prohibir o limitarla, podemos utilizarla para potenciar sus habilidades, fortalecer conocimientos y, sobre todo, hacer que la tarea o estudiar en casa sea una experiencia más interactiva y divertida”, explica Laura Rosingana, licenciada en Educación.

Para la especialista, integrar estas herramientas con criterio no sólo mejora la comprensión de los contenidos, sino que también “establece un diálogo constructivo sobre el uso responsable de las herramientas digitales”.

Con todo -señalan los especialistas-, la IA no debería funcionar como un atajo, sino como un recurso para despertar la curiosidad y promover la autonomía. Desde casa, los adultos pueden enseñar a los chicos a formular preguntas, revisar las respuestas con mirada crítica y construir hábitos digitales saludables.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Las herramientas de inteligencia artificial pueden hacer del estudio una experiencia más creativa. Con este objetivo a la vista, una aplicación práctica para una clase de historia podría ser simular un diálogo con alguna figura como Martín, Belgrano o Juana Azurduy. Los chicos pueden preguntarles por sus decisiones, emociones o anécdotas poco conocidas.

LE PUEDE INTERESAR

Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

El interés natural de los estudiantes por la IA abre una puerta única. Podemos utilizarla para potenciar sus habilidades, fortalecer conocimientos y, sobre todo, hacer que la tarea o estudiar en casa sea una experiencia más interactiva y divertida”

Laura Rosingana, Licenciada en Educación

Al interactuar con estos “personajes”, la historia se vuelve más cercana y humana. Como señalan quienes lo han puesto en práctica, se trata de un ejercicio que no sólo entretiene: también estimula la empatía y el pensamiento crítico, invitando a reflexionar sobre los valores y los contextos detrás de cada hecho.

Aprender jugando es una fórmula que nunca falla. Con la IA es posible también generar sopas de letras, crucigramas o trivias adaptadas a los temas que más cuestan. Una simple consigna —como pedirle que prepare una trivia de Ciencias Naturales o un juego de preguntas sobre Matemática— puede transformar una tarde de estudio en una competencia divertida.

La dinámica lúdica reduce la presión de la tarea tradicional y refuerza los conocimientos sin que parezca un esfuerzo.

Con ayuda de la IA, los chicos pueden además “viajar” a los lugares que están aprendiendo: recorrer la antigua Roma, caminar por la selva misionera o explorar el sistema solar. Las descripciones generadas, acompañadas de imágenes o sonidos, estimulan la comprensión y la memoria. No se trata sólo de mirar una pantalla: es un modo de sentir el conocimiento, de conectar la curiosidad con la experiencia.

Frente a un eventual examen o evaluación, la IA puede también funcionar como un compañero de estudio o tutor. El chico puede pedirle que adopte el rol de otro alumno que también está aprendiendo, para conversar, repasar o generar preguntas de repaso.

En este sentido, “la IA puede ser una gran herramienta para que cada estudiante genere pequeños test a fin de evaluar su propio conocimiento o sostener la conversación mientras ordena sus ideas”, coinciden los especialistas, quienes señalan que hablar sobre un tema —incluso con una herramienta digital— ayuda a consolidar lo aprendido y detectar vacíos de comprensión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

la IA abre nuevas formas de aprender. Usada con guía adulta, puede ayudar a los chicos a entender, practicar y disfrutar más el estudio.

Laura Rosingana, Licenciada en Educación

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Últimas noticias de Información General

Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo

Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
La Ciudad
Caso ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas
Sin clases mañana por un paro de los docentes
Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
Deportes
Especulaciones y urgencias clásicas
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla